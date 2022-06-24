〈仁寶股東會〉看下半年比上半年好 示警全年筆電出貨恐衰退

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (24) 日召開股東會，展望下半年，總經理翁宗斌直言，現階段看除伺服器、車電應用外，其餘產業都將進入修正，且時間恐長達一年，不過因第二季受封控影響大，預期下半年營運仍將優於上半年，全年筆電出貨則保守看待，估將較去年下滑。

仁寶今年筆電出貨原以持平去年為目標，但隨著需求逐步滿足，各研調也開始下修全年出貨目標，其中 IDC 預期，今年全球個人電腦出貨量將下滑至 3.21 億台，年減 8.2%，翁宗斌坦言，依目前評估，今年筆電出貨恐較去年衰退，但幅度可望優於 IDC 預估，且仁寶筆電產品 ASP(產品平均單價) 高，對營收影響可望較小。

翁宗斌說，全球經濟面臨俄烏戰爭、通膨衝擊，消費者決策受影響，多數產業也將反映景氣變化，下半年恐無法達成原訂目標，以仁寶來說，因第二季受昆山封控影響程度大，預期下半年整體營運仍將優於上半年，料況也明顯改善，估今年筆電、非筆電營收比重將維持 7:3。

非筆電布局上，翁宗斌表示，近年多元化業務逐步開花結果，包含伺服器、車電、5G、IoT、智慧醫療等，都將成為仁寶未來的成長動能，其中，伺服器、車電需求動能穩健，預期近幾年都可望維持年增 30-40%。

董事長許勝雄則對仁寶營運深具信心，認為第三季傳統旺季營運成長動能都還在，第四季則還要觀察全球通膨變化，但上下半年營收比重維持 45:55 的趨勢不變，也看好 AI、5G、IoT、車電等領域都將為電子業帶來新商機。