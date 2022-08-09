〈焦點股〉貨櫃航商業績分歧 長榮股價挑戰超車萬海

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 及萬海 (2615-TW) 陸續公布第二季和上半年財報，三雄中僅剩陽明 (2609-TW) 尚未揭曉，長榮第二季獲利續寫新猷，上半年每股大賺 38.49 元，而萬海第二季稅後純益季減 25%，寫四季以來新低，兩檔個股今 (9) 日股價表現兩樣情，長榮盤中勁揚近 5%，挑戰超車萬海。

長榮第二季大賺 1022.93 億元，季增 0.92%、年增 143.22%，每股純益 19.33 元，再寫單季獲利新猷，上半年稅後純益已達 2036.53 億元，年增 160.62%，每股純益 38.49 元。長榮指出，上半年持續受惠運價維持高檔，加上新船陸續投入增添營運動能，第二季營收、獲利和 EPS 均超越第一季。

萬海第二季稅後純益 301.42 億元，季減 25.78%、年增 58.68%，為 4 季以來低點，每股純益 (EPS)10.74 元，上半年稅後純益 707.54 億元，年增 110.03%，每股純益 25.21 元。萬海預期下半年有較多運力增加，年底前將有 8 艘新船待交，未來會配置在最適合的航線。

貨櫃三雄股價表現兩樣情，長榮站穩百元關卡，盤中漲勢逐漸放大，最高衝上 106 元，漲幅為 4.95%；萬海最低來到 104 元，跌幅約 3.25%；陽明在買盤進駐後，股價翻紅漲逾 2%，最高來到 93.5 元。上市運輸類股指數開低走高，盤中上漲約 1.7%，成為多方匯集的標的之一。

上海航交所公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數) 報價，已連跌 8 周，且跌點持續擴大中，較上周續跌 148.13 點至 3739.72 點，改寫去年 6 月中旬以來新低，三大長程航線同步走跌，且歐洲線、美西線跌幅擴大，尚未見止跌跡象。