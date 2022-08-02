廣達上海廠區祭獎金擴大招工 Q3筆電出貨看增

中國第二季封控打亂代工廠生產營運，其中，廣達 (2382-TW) 上海製造城也難逃封控影響，隨著 6 月起整體供應鏈逐步恢復，廣達旗下上海達豐電腦近日更祭出獎金擴大招工，為下半年出貨準備，法人預期，廣達第三季筆電出貨將可望顯著回升。

根據上海達豐電腦招聘通知，除原有薪資待遇外，再提供入職獎勵，只要在職 60 天最高獎勵人民幣 6000 元 (約新台幣 2.6 萬元)，招聘職位包含操作員、品管、物料人員、倉管、品質稽查員等。

廣達第二季筆電出貨達 1240 萬台，季減 26.63%、年減 34.74%，略低於預期，主要受 4、5 月上海廠區受封控影響所致，累計今年上半年筆電出貨約 2930 萬台。

展望下半年，廣達指出，由於整體市場不確定性因素仍多，公司對營運相對保守，在訂單、庫存管理上將更加謹慎，也強調供應鏈物料、人力招工仍是挑戰，據了解，由於先前中國多地進行封控，人員無法移動，解封後出現一波流動潮，導致各地工廠面臨招工挑戰。

廣達是蘋果 (AAPL-US) 筆電主力代工廠，法人預期，因蘋果因第二季受封控影響最嚴重，隨著改版 MacBook Air、其他搭載新 M2 處理器的新品即將上巿，估本季出貨將大增超過 4 成，廣達可望同步受惠。

廣達昨 (1) 日則進行除息交易，每股將配發 6.6 元現金股利，除息參考價為 78 元，雖然整體大盤走弱，但廣達今日仍力守平盤，緩步邁向填息之路。