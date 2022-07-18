美傳將再升息4碼 外資回補4檔金融股 大賣0050居冠

台股今 (18) 日大漲 169 點，收在最高 14719.64 點。外資今天雖然還是站在賣方，但賣超金額縮至 4.71 億元，且由於市場預期美國聯準會將升息 4 碼，外資減碼元大台灣 50 最多，大舉回補開發金等 4 檔金融股。

台股今天呈現土洋對作，外資持續賣超台股 4.67 億元，為連 2 賣；投信則買超 22.82 億元，為連續 17 個交易日買超；自營商買超 9.12 億元，則是由賣轉買；三大法人合計買超 27.24 億元。

外資買超前 10 名為群創 2.8 萬張、聯電 2.45 萬張、友達 2.05 萬張、開發金 2.02 萬張、中信金 1.58 萬張、元大金 1.07 萬張，其餘未達萬張者依序為：長榮航、仁寶、中華電、新光金。

外資賣超前 10 名為元大台灣 50 遭賣 1.4 萬張、中鋼 1.3 萬張、東陽 1.2 萬張，其餘依序為：台泥、元大滬深 300 正 2、力積電、永豐金、大聯大、國泰永續高股息。

投信從 6 月 24 日以來天天站在買方，觀察投信今天買超前 10 名個股，主要集中在各產業大型權值股，包括中鋼 1.44 萬張、永豐金 1.24 萬張，其餘依序為：遠東新、佳世達、亞泥、大聯大、中鴻、興富發、群創、廣達。

投信賣超前 10 名為開發金 1.48 萬張、友達 1.39 萬張、元大金 1 萬張，其餘依序為：仁寶、宏碁、寶成、和碩、台化、華新、國泰金。

自營商買超前 10 名為元大台灣 50 反 1 獲買 1.31 萬張、國泰數位支付服務 1.15 萬張，其餘依序為：華新、友達、中鋼、群創、國泰費城半導體、期街口布蘭特正 2、聯電、國泰智能電動車。

自營商賣超前 10 名為中信中國高股息 1.96 萬張、國泰永續高股息 1.27 萬張，其餘依序為：元大高股息、期元大 S&P 原油反 1、國泰美國道瓊反 1、富邦公司治理、富邦台 50、富邦越南、富邦上証正 2、國泰臺灣加權反 1。