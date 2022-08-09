〈華邦電展望〉市況難判斷 下半年營運不如上半年

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 董事長焦佑鈞今 (9) 日表示，市場仍有許多資訊待釐清，市況非常難判斷，客戶持續觀望；總經理陳沛銘則表示，待客戶庫存去化告段落，第四季需求可望回溫，但有別於往年情況，今年下半年營運恐不如上半年。

焦佑鈞表示，目前市場雜音很多，包括重複下單、存貨水位、存貨多少能用，有些客戶可能是因長約壓力而拉貨，另外還有些零組件仍缺貨，導致客戶產品無法出貨，因此觀望態勢明朗再下單，坦言現在市況非常難判斷。

陳沛銘認為，第三季是電子產業調整庫存較劇烈的時間，盼第四季會比第三季需求好一些，但預期不會像去年那麼好；往年半導體業是下半年比上半年好，但今年將不如往年。

陳沛銘指出，這波客戶庫存調整很大一部分因素是在途庫存，過去正常海運船期約 25 天，加上陸運交貨天數共達 40-45 天，但在海運塞港下，使船期大幅拉長到 120 天，在途產品庫存約達 2 個多月，需要一段時間消化，預計 9 月庫存去化情況會較明朗，要觀察需求、通膨等因素。

陳沛銘表示，第三季兩大產品線 DRAM、NOR Flash 產品價格預估都將往下修正個位數百分比，壓力來自需求減緩與競爭同業產能增加，其中 DRAM 市場供給成長相對節制，NOR Flash 則受中國晶圓代工廠邏輯產能鬆動、轉往增加記憶體投片影響。

高雄廠方面，陳沛銘指出，擴產時程較原先預期延遲 1-2 個月，預計明年 2 月達 1 萬片，待投片量達到 2 萬片，就可達生產成本效益的甜蜜點。