〈華邦電法說〉總座：Q3庫存修正最劇烈 Q4需求逐步回溫

華邦電 (2344-TW) 今 (5) 日召開法說，總經理陳沛銘預期，第三季將是產業庫存修正最劇烈的時間點，預期第四季可望去化到合理程度，需求將逐步回溫；而高雄新廠原預計年底投產，受設備交期遞延，時程將延後 1-2 個月。

陳沛銘表示，公司客戶為 OEM 廠，一旦要進行庫存修正，就會狠狠地踩剎車，希望第三季是修正幅度最劇烈的時間，第四季預期庫存及在途成品就會去化到合理程度，需求可望回溫，但還是要觀察通膨、中國封城、俄烏戰爭是否惡化等不確定因素。

NOR Flash 市況方面，陳沛銘指出，中國供應商向晶圓代工廠投片，產能多為邏輯及 Flash 產能共用，在邏輯產能吃緊下，上半年 NOR 維持供需平衡，下半年隨著邏輯產能轉鬆，NOR Flash 供應會更充足，加上市場調整庫存，第三季市況難免面臨修正，第四季需求可望逐步回溫。

陳沛銘認為，晶圓代工廠在價格調整上仍相對理性，預期 NOR 價格可能因季節性因素、庫存調整而稍微修正，但各廠不會為搶奪市占而大幅降價。

陳沛銘指出，近來需求下滑較明顯在消費性電子、電視領域，尤其 128Mb 的低密度 NOR Flash 需求變得很弱，但高密度 NOR 成長動能持續，在車用、5G 基地台、伺服器等應用領域，客戶端導入進度順利。

華邦電高雄廠原預計今年底投產營運，初期月產能約 1 萬片，不過，陳沛銘表示，受到關鍵機台供應延遲影響，投產時程將遞延一至兩個月，預計 2 月就會達到月產能 1 萬片規模。

華邦電高雄廠將導入自行開發的最新 25s 奈米製程技術，陳沛銘說，目前良率很好，只要完成裝機，試產將製程調整好，明年就可大量出貨，20 奈米也預計明年導入高雄廠量產。

至於市況放緩，高雄廠是否延後裝機速度，陳沛銘回應，目前沒有延後計畫，公司很謹慎檢視需求，第一階段產能要達近 2 萬片，才有利成本結構。

Flash 製程方面，NOR Flash 45 奈米預計明年中推出，也著手優化既有 NOR Flash 58 奈米製程規格及效能。