高盛：美股反彈恐是曇花一現 漲得越高 跌得越快

美股上半年大幅下跌，但 7 月迎來大幅反彈，雖然摩根大通「死多頭」逆勢唱多，聲稱美國將可避免衰退，下半年會反彈；但高盛、摩根士丹利以及美國銀行等投行都在警告投資人保持謹慎、注意經濟衰退風險。

高盛和 Bernstein 等華爾街投行周四 (4 日) 再次警告，由於宏觀經濟數據繼續惡化、企業業績預期被大幅下調，美股近期的強勢反彈可能只是曇花一現，不會繼續下去。

以高盛策略師馬力歐蒂 (Cecilia Mariotti) 為首的分析師表示：「短期內市場部位可能會進一步增加，但沒有明顯跡象顯示宏觀經濟動能出現積極轉變，短暫的強勢反彈實際上可能會增加市場再次下跌的風險，而不是預示著熊市的結束。」

依其所述，隨著投資人近幾周再度湧向美股，市場部位已較 6 月利空的水準有所改善，資產配置的波動可能將在短期內推動股市上漲。然而高盛認為，如果沒有基本面的逆轉上行，技術性反彈只是又一次熊市反彈，而且下跌的速度甚至會比上漲來得更快。

歸根究柢，高盛「不相信我們已經越過真正的谷底」，並表示「今後的走勢可能會更加依賴宏觀經濟數據」。

同樣的，Bernstein 也持相同觀點，其策略師麥卡錫 (Sarah McCarthy) 和戴佛 (Mark Diver) 在周四的報告中表示，隨著股票型基金資金外流，獲利預期調降周期才剛開始，「即使投資人在第 2 季已停止買股，但股票型基金仍未看到第 1 季度高達 2000 億美元『巨額』外流的逆轉。我們預計，短期內股市將再次下跌。」

此外，Envestnet 聯席投資長迪奧瑞亞 (Dana D "Auria) 也表示，市場高估了聯準會 (Fed) 轉向鴿派立場的可能性，近期美股的上漲代表著一種紓壓式反彈，可能還沒有觸底。

他說，「Fed 7 月升息會議後股市的反彈『有些過頭』，市場高估了 Fed 轉向鴿派立場的可能性。Fed 仍有繼續升息的空間，因為就業市場依然強勁，為 Fed 繼續對抗通膨『大開綠燈』。」