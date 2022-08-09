汽油價格下滑 美國消費者的通膨預期大幅降溫

紐約聯準銀的調查顯示，由於汽油價格下降，美國消費者 7 月對未來一年、未來三年的通膨預期都大幅回落，也升高物價快速漲勢未來將降溫的預期。

紐約聯準銀每個月調查消費者預期，7 月的調查結果顯示，受訪者預期未來一年通膨率為 6.2%，未來三年通膨率為 3.2%。這在歷史上仍屬於偏高水準，但已比 6 月調查的 6.8%、3.6% 明顯下降。

消費者對未來五年的通膨預期，也下滑 0.5 個百分點至 2.3%。

美國勞工部統計局的數字顯示，美國截至 6 月為止一年來的糧食價格上漲 10.4%，而消費者 7 月預期未來一年將上漲 6.7%，比 6 月調查結果少了 2.5 個百分點，是 2013 年 6 月以來最大的降幅。

汽油也有同樣情況，汽油價格過去一年來上漲 60%，而消費者 7 月預期未來一年只會再上漲 1.5%，比 6 月調查結果下降 4.2 個百分點，是有資料以來第二大降幅。

房價方面，消費者 7 月預期未來一年會再上漲 3.5%，也低於 6 月預估的 4.4%，是 2020 年 11 月調查以來最小漲幅。

美國聯準會 (Fed) 今年來大幅升息，以對抗 40 多年來最火熱的通膨，今年四度升息一共調升 2.25 個百分點，根據芝商所 (CME) 的資料，利率期貨市場定價顯示，9 月還會再升 3 碼 (0.75 個百分點)。

假如之後的實際通膨數據真的降溫，這份調查可能讓 Fed 官員有機會放慢升息步調。

Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 周末表示，她不認為短時間內通膨將降溫，認為有必要進一步調升利率。舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 呼應她的看法，強調「升息遠未結束」。

紐約聯準銀 7 月的調查還顯示，消費者預估未來一年的家庭支出增幅將減緩至 6.9%，雖然在歷史上仍偏高，但已從 5 月的 9% 紀錄高點明顯下滑。

鑒於標普 500 指數 7 月亮麗大漲 9%，是 2020 年 11 月以來最大單月漲幅，消費者對股市前景也轉趨樂觀，調查顯示，34.3% 受訪者預測未來 12 個月將上漲。