Fed官員戴莉：Fed在降低通膨方面遠未達成目標

舊金山 Fed 銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，聯準會 (Fed) 在下次政策會議上不會局限於升息 2 碼 (50 個基點)，並表示 Fed 在降低通膨方面遠未達成目標。

戴莉在接受採訪時被問及 9 月升息 2 碼的可能性，她表示應抱持開放心態，相關行動還需要一些數據，目前還有 2 份通膨以及 1 份就業報告。

美國上週五 (5 日) 強勁就業報告，為 Fed 再度升息 3 碼帶來支持，Fed 下次會議定於 9 月 20 日至 21 日舉行，在此之前多項數據指標需要分析。美國雇主在 7 月增加 528,000 個工作崗位，是經濟學家預測的 2 倍多。

戴莉本月稍早曾表示，9 月份升息 2 碼是合理的做法，假如通膨仍高漲、就業市場沒有降溫跡象，升息 3 碼可能更合適。她近日也列舉了一些跡象表明，隨著物價上漲放緩、勞動力市場火熱，經濟正在降溫。她認為目前最重要的是通膨太高，重點必須放在降低通膨上。

近期 Fed 眾官員陸續發表鷹派談話，展現捍衛央行對抗通膨公信力的決心。鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 曾表示，他支持超前部署、前重後輕式的升息，對今年底的利率預估為 3.75-4.00%。

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場預測 9 月升息 3 碼的機率為 43%，升息 2 碼的機率為 57%。