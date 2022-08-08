超前部署電動車供應鏈 化合物半導體南部發展基地啟用

全球進入電動車時代，化合物半導體成為下世代科技產業的新戰場，位於台南市沙崙綠能科技示範場域內的「化合物半導體南部發展基地」今 (8) 日揭牌啟用，工研院攜手台南市政府共同舉辦產業商機論壇，期盼吸引國內外業者落地投資，壯大台灣半導體領先優勢。

工研院資深副總暨首席技術專家吳誠文表示，南部是台灣汽車零組件生產製造的重要據點，但隨著淨零排放與電動車發展，未來車用電子包括電池、電機、電控系統等，可能逐步取代傳統的汽車引擎、油箱或變速箱，許多南部廠商將面臨嚴峻挑戰。

工研院依循政府大南方計畫核心理念，在南部打造化合物半導體與應用產業鏈，並由政府引導民間投資，協助車用零組件廠打造化合物半導體功率元件生態系，讓台灣具有競爭優勢的半導體產業，向新興的化合物半導體領域延伸發展，以接軌即將到來的電動車黃金世代。

吳誠文指出，在產官學協助下，工研院得以整合跨單位研發資源，除在六甲設立化合物半導體設備關鍵技術研發基地，在沙崙展開化合物半導體應用研發與測試驗證，並設立產業發展推動據點，為促進南部在相關領域的發展開啟新頁。

工業局主任秘書周崇斌表示，經濟部一直很重視國內產業發展，經濟部依據行政院「六大核心戰略產業」資訊及數位方案，在新世代半導體的項目中，增列了化合物半導體的技術研發與產業發展目標，除加速發展相關的生產設備與材料外，也積極投入元件與應用的開發。

周崇斌指出，這項計畫今年啟動後，將可提振國內業者投入化合物半導體的意願與速度，讓國內及早建立具有戰略意涵的化合物半導體重要自主關鍵技術與供應體系，並善用國內半導體元件設計能力，發展電動車所需的關鍵功率元件，結合國內電動車產業與風電產業的新發展，上下游串連，為台灣帶來新的發展榮景。