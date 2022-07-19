上半年光電暨化合物半導體產值年減逾1成 下半年仍有壓

光電協進會 (PIDA) 今 (19) 日召開年中記者會，在戰爭、封控、通膨影響下，統計今年上半年台灣光電暨化合物半導體產值年減 10.3%，下滑至 7658 億元，展望下半年，PIDA 認為，大環境仍持續影響產業發展，顯示器產業也難擺脫傳統景氣循環，但從細產業觀察，包含光通訊、太陽能等仍可望維持成長。

台灣光電暨化合物半導體今年上半年總產值達 7658 億元、年減 10.3%，其中，光電產業產值達 7258 億元、年減 10.8%，化合物半導體產值則相對有撐，上半年產值年增 2.7%，達約 410 億元。

PIDA 指出，整體經濟景氣在今年上半年出現轉捩點，全球持續面臨勞力短缺、工資上漲、通貨膨脹等問題，仍不利光電產業下半年發展，觀察顯示器產業稼動率平均下滑 20-40%，價格也至少有雙位數下跌，從終端產品來看，手錶、手機、筆電、桌機也各有不同程度的下滑。

展望未來，PIDA 執行長羅懷家說，產業長鞭效應恐難避免，但個別產業如光通信、軍用感測產品、伺服器等可望維持成長，光通信將隨各國 5G、傳輸發展應用擴大，全球太陽能需求短期內也未在看到減緩趨勢。

從整體產業角度來看，PIDA 董事長邰中和說，大環境不利對於顯示器產業來說仍是壓力，但光學產業還有很多值得台廠繼續發展、加值的領域，像是近年逐步興起的 Mini/MicorLED 應用外，將光學應用在檢測領域也是未來可期的方向之一。