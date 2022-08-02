台塑攜手美電動車新創Aptera 目標2024年出貨車用電池

台塑集團旗下新智能科技電池布局邁大步，今 (2) 日宣布與協禾國際、美國太陽能電動車新創 Aptera 簽署三方諒解備忘錄 (MOU)，目標 2024 年彰濱電池新廠完工後，將開始供應 Aptera 太陽能電動車車用電池。

台塑新智能將與 Aptera 共同開發磷酸鋰鐵 (LFP) 電池，並由新智能旗下子公司台塑尖端能源供應所需的太陽能電動車車用電池，由協禾國際規劃 Aptera 亞太地區合作業務。

台塑新智能科技董事長王瑞瑜表示，新智能是台塑發展新能源產業主要控股公司，旗下有不同專業子公司，尖端能源注重電芯、儲能、動力電池的發展，是過去的台塑生醫電池專案組。

台塑新智能科技總經理劉慧啟指出，與 Aptera 合作初期聚焦 LFP、EMS 系統整合、安規認證，目標 2024 年彰濱電池新廠第一期完工後開始出貨，此次與 Aptera 的合作並不包含股權投資，雙方會討論規劃後再對外宣布。

Aptera 創辦人 Chris Anthony 認為，目前三輪的太陽能電動車明年將會開始出貨，已有超過 3 萬筆訂單，2024-2025 年將開始生產四輪轎車車款。

Aptera 太陽能電動車（圖：記者張博翔攝）

Anthony 強調，初期將在台灣生產並分銷至亞洲，目標 2028 年在全球建立 9 座廠房。協禾國際正與 Aptera 合作建立三輪電動車款組裝廠，未來可望也在國內建立轎車組裝廠。