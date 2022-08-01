正淩加入SBMC聯盟助制訂充換電接口規格 可望打進四大車廠

連接器廠正淩 (8147-TW) 隨策略夥伴信邦 (3023-TW)，一同進入全球四大機車集團所創立的可更換電池機車聯盟 (SBMC) 後，更傳出將協助 SBMC 研發制定關鍵的充換電接口規格，正淩不僅將可藉此打進四大車廠，在 SBMC 規模擴大下，未來營運更將迎來爆發動能。

對此，正淩表示，基於合作保密協議，不評論相關市場傳言，但在各領域都持續接觸新客戶以及開發新案，未來陸續發酵，將反應在營運表現上。

SMBC 是由山葉、本田、比雅久和 KTM 集團等全球四大機車集團所創立，目的是制定可更換電池系統的通用技術規範，並將此規範拓展至全球，而其中最關鍵的就是充換電接口規格。

據了解，SBMC 在 7 月初已召開規格制定會，信邦與正淩的結盟有機會協助聯盟制定相關充換電接口規格，未來正淩連接器產品將應用在四大車廠所推出的電動機車等雙輪輕型電動車輛、電池以及換電站中，商機規模驚人。

以近期營運表現來看，正淩受惠歐美醫療客戶大幅成長，以及 5G 的高速連接器、基站機箱等通訊應用出貨續強，第二季營收季增 24.5%、年增 13.5%；上半年營收 6.04 億元，年增 22.3%。

法人則估，正淩第二季毛利率可望持穩 3 成以上，在營收規模放大下，每股純益可望較首季的 0.93 元成長，上半年每股純益將超越去年全年。