又一檔「妖股」現身 智富融資赴美掛牌首日 盤中暴漲5799%

香港金融諮詢業者「智富融資」(Magic Empire Global) 赴美掛牌，首日暴盤中最高曾暴漲 5799%、數度暫停交易，成為今年赴美上市的中國或香港企業中，第七家首日股價飆漲的個股，成為最新「迷因股」代表。

智富融資 (MEGL-US) 周五 (5 日) 收盤報美股 97 美元，較每股 4 美元的發行價上漲超過 23 倍，盤中漲幅一度達 5799%。

電影「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 周五在推特貼出一張智富融資的股價走勢，圖說寫道：「賭徒賭得愈多，賠得就愈多。」

取自貝瑞推特

在智富融資之前，同樣名不見經傳的香港數位金融平台「尚乘數科」(AMTD Digital)(HKD-US) 是最受矚目的「妖股」。該股 7 月 15 日以 7.8 美元掛牌之後，短短三周飆漲 320 倍，本周二 (2 日) 創下 2555 美元的盤中歷史高點，市值一度超越高盛、美銀等金融大咖。

但尚乘數科從周三盤中翻黑走低之後，周四、周五再度暴跌。與周二相較，市值累計蒸發 57%，相當於 1750 億美元，但目前股價仍比發行價上漲 9147%。

今年 IPO 市場冷清，但至少七家赴美上市的中概股出現大漲行情。(圖: AFP)

今年來首次公開發行 (IPO) 市場雖然冷清，但至少七家中概股近日仍在赴美上市後出現類似暴漲，例如奧斯汀科技集團 (OST-US)、上海金太陽教育 (GSUN-US)、智能生活應用集團 (ILAG-US)，掛牌首日盤中都出現至少 395% 的漲幅。

因準確預測 2008 年房市崩盤成名的貝瑞，本周稍早也曾推文表示「愚蠢行徑重返市場」。他說：「疫情時代為人熟知的愚蠢行為還沒消失。情況很像 2001 年安隆假帳、911 恐攻，以及世界通訊 (WorldCom) 會計醜聞爆發之前。」

根據官網，智富融資在 2016 年成立，總部位於香港、共聘僱九人，主要提供企業融資顧問和包銷服務，協助已經發展成熟的中小企業客戶進入國際資本市場，打造一條龍的企業融資服務。