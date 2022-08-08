疫情惡化 省會海口封城 海南啟動全島核酸檢測

中國海南島海口封城，三亞宣布臨時性全域靜態管理詳細措施，且海南全島展開核酸檢測，凸顯新冠肺炎疫情嚴峻。

海口市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部宣布，海口周一（8 日）6 時起至晚間 7 時，全市實行臨時性全域「靜態管理」，所有鄉鎮（辦事處）、村（社區）、小區實施封閉管理，原則只保留一個出入口。

第一財經報導，目前海口飯店業者對遊客接待有以下幾種情況：部分飯店已接到公司通知，周一暫不接待新遊客，已入住遊客可續住；部分飯店可接待新遊客；部分飯店可接待新旅客，但遊客必須來自非中高風險地區。

央視新聞報導，考量公共安全原因後，瓊海博鰲機場周一班機全部被取消，後續航班計劃待定。

三亞市政府周日也公布臨時性全域靜態管理詳細措施，要求全市社區、村居小區、企事業單位實行封閉式管理，非必要不出門、不流動、不聚集，以保民生、保供應、保城市基本運行。

海南省政府周日說，截至上周六，三亞有 25,000 名遊客被困在三亞飯店。三亞鳳凰國際機場的 3,000 多名觀光客，已被安排入住附近飯店。這些滯留海南島的遊客，本周需支付一半住宿費。

與此同時，海南島周日啟動全省核酸檢測，加快流調溯源，及時公布中高風險區。截至周日 10 時，海南公布高風險區 223 個、中風險區 122 個。

海南省衛健委周一宣布，周日新增 259 例本土有症狀確診病例，以及 245 例本土無症狀感染者。