出口強勁 中國7月貿易順差衝上歷史新高

在強勁出口帶動下，中國 7 月貿易順差衝上歷史新高，對國內經濟帶來支撐，但在全球經濟成長動能減弱下，北京仍需想方設法維持經濟復甦動能。

中國海關總署周日（7 日）公佈的數據顯示，7 月貿易順差擴大至 1,012.6 億美元，為 1987 年有數據以來最高峰。7 月以美元計出口激增 18％，大於經濟學家原估的 14.1%。

Pinpoint Asset Management 總裁兼首席經濟學家張智威說：「中國出口成長再次令人驚喜，在內需仍低迷之際，強勁出口成長持續帶動經濟。出口成長動能出人意料，有助於提升人們對人民幣匯率的信心，進而有助於遏止資本外流。」

在新冠肺炎疫情大流行期間，出口一直是中國經濟成長的一個重要因素，但外部不確定性增加—包括全球經濟放緩和已開發國家通膨高漲—顯示今年出口對經濟的貢獻將減弱，這使得已經承受巨大壓力的中國經濟，變得更加複雜。

麥格理集團（Macquarie）中國經濟部門主管胡偉俊說：「下半年中國經濟的健康情況，很大程度取決於內需能否接下外部需求的棒子。」胡偉俊預估未來數月貿易順差可能會縮小。

彭博經濟學家朱懌則表示，中國 7 月出口成長力道驚人，應有助於支撐經濟，但這股力量不會持續太久。出口商趕上因封鎖令而延後的業務，掩蓋外部需求疲弱的事實。隨著這種被壓抑的出貨量消退，年底前出口可能會放緩，導致經濟更容易受房市動盪和「清零政策」枷鎖帶來的衝擊。

知情人士透露，日前中國最高領導人向政府官員表示，今年「約 5.5%」的經濟成長目標，應該將之視為「指引」，而不是必須實現的「硬指標」。

消息人士表示，中國領導人告知政府官員，今年經濟成長目標不會被列入政績考核指標，官員也不會因未達標而受到處罰。知情人士說，最高領導人還承認達標可能性很小。