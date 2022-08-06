〈紐約匯市〉7月非農意外大增 美元強彈 周線終結連二貶

美國周五 (5 日) 公布 7 月非農意外強勁，勞動力市場狀況佳，意味著聯準會 (Fed) 短期內仍有望繼續升息，美元兌主要貨幣周五全面升值，中止連續兩周下跌趨勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.84%，報 106.58。DXY 本周漲 0.64%。

美國周五公布 7 月非農新增就業 52.8 萬，遠高於市場預期，並創 2 月以來最大增幅。

強勁的就業數據推升聯準會 9 月再升息 3 碼的可能性。根據芝商所的 FedWatch 工具，聯邦基金利率期貨交易市場周五預估，Fed 在 9 月升息 3 碼的機率為 68.5%，高於此前的 34%，下周出爐的通膨數據將成關鍵要角。

Merk Investment 總裁兼投資長 Axel Merk 說：「這是一份比預期還要更強勁的報告，同時也代表聯準會目前無法調整政策，必須繼續升息。」受升息前景帶動，美元指數今年已漲約 11%。

聯準會上周將利率調升 3 碼，3 月迄今累計升息 9 碼 (225 個基點)，但投資人近期仍在評估聯準會未來升息積極度是否可能下滑。

歐元兌美元下跌 0.64% 至 1.0181 美元，再度接近平價水準。兩者匯價在上月中旬首次達到平價。

英鎊兌美元貶 0.71% 至 1.2070 美元。英國央行周四宣布升息 2 碼，為 27 年來最大升幅，但也警告，始於第四季的長期衰退即將到來。

美元兌日元上漲 1.5% 至 134.97 日元，日元周線貶 1.3%。

新興市場貨幣方面，印度盧比兌美元貶 0.25%，至 79.35 盧比兌 1 美元，該幣上月貶破 80 大關，創下歷史新低。南非蘭特兌美元貶 1.1%，至 16.78 蘭特兑 1 美元。

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