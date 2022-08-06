不利因素接二連三 美國手遊市場今年上半年萎縮近10%

根據最新調查，今年上半年美國大多數手遊的發送量和下載量均下降，美國整體手遊市場較去年同期下降 9.6%。

根據數據調查機構 Sensor Tower，2022 年上半年美國手遊市場下降至 114 億美元，同期僅見 Arcade 和 Tabletop 電玩類別的營收上升。

Arcade 電玩營收年增 14.8% 至約 1.76 億美元，其他從超休閒遊戲到角色扮演遊戲，所有類別均營收下降。賽車遊戲的營收較去年同期下降 28.8%，降幅最大，而地理定位擴增實境 (AR) 類遊戲同期下降 26% ，降幅次之。

除了營收下降，手遊下載量也較去年同期下降 2.5% 至 24 億次。

單看手遊營收，今年第二季就下降 11.4% 至 56 億美元，儘管下載量相對持平於 12 億美元。

Sensor Tower 將手遊市場整體下滑歸因於各種不利因素和挑戰，包括通膨、新冠防疫封鎖結束，以及隱私政策的變動，例如 IDFA (廣告識別碼) 的棄用。

Sensor Tower 寫道：「這不代表出版商無法成功推出暢銷的新遊戲，但下半年整個產業能否大反彈，很大程度端視宏觀經濟因素是否改善，以及廣告商是否能適應隱私政策的挑戰。」