傳iPhone 14 Pro Max更厚更胖 鏡頭史上最「凸」

中外媒體週四 (14 日) 報導，百度和推特網路上流傳 iPhone 14 Pro Max 機身圖紙，揭密了蘋果新機的尺寸確切數據，暗示這可能是蘋果歷年來鏡頭最嚴重凸出的一代 iPhone。
推特爆料者 ShrimpApplePro 和百度 ID 為蘋果深圳富士康生產員的網友曝光 iPhone 14 Pro Max 的鋁板圖紙，也揭露了蘋果新機的尺寸確切數據。
內容提到，iPhone 14 Pro Max 將配備 6.7 吋具挖孔鏡頭的全螢幕，機身尺寸為 160.71*78.58*7.85 公釐，新機比 iPhone 13 Pro Max 的尺寸 160.8*78.1*7.65 公釐還更胖和更厚，長度短了 0.09 公釐，寬度增加 0.48 公釐。
而在相機模組的部分，iPhone 14 Pro Max 厚度高達 12.02mm，減去機身厚度 7.85 公釐，鏡頭凸起高度達 4.17 公釐，比兩個 1 元硬幣疊在一起還要厚，暗示這將是史上最「凸」出的 iPhone 機型。
爆料人 iHacktu ileaks 近期透露，蘋果 (AAPL-US) 今年秋季發表會定在 9 月 13 日，將推出 6.1 吋的 iPhone 14 、6.7 吋 iPhone 14 Max、6.1 吋 iPhone 14 Pro 與 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max 機型。
綜合近期爆料內容總結，iPhone 14 系列取消原本 5.4 吋的 mini 機型，入門機型改為 6.1 吋的 iPhone 14，鏡頭畫素也將從 1200 萬畫素全面升級至 4800 萬畫素。
iPhone 14 Pro 系列將搭載由台積電 (TSM-US) 代工的 4 奈米製程 A16 晶片，而且為 N4P 增強版製程，iPhone 14 一般版則沿用 iPhone 13 系列的 A15 仿生晶片。
顏色方面將有新的紫色加入，iPhone 14 一般版有午夜色、星光色、PRODUCT RED 紅色、藍色與紫色等，iPhone 14 Pro 系列則有石墨色、金色、銀色與紫色。