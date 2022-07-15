郭明錤：華為退出蘋果牟利 中國iPhone 14潛在需求持續升溫

天風證券分析師郭明錤週四 (14 日) 推文指出， 中國市場對蘋果即將推出的 iPhone 14 旗艦新機潛在需求仍持續升溫。

郭明錤週四更新中國 iPhone 14 潛在需求的預期，他推文指出：「近期他再度與一些中國經銷商、零售商和手機炒家交流，這些通路商仍認為，中國對 iPhone 14 系列的潛在需求持續增加。」

郭明錤寫道：「一個可能的解釋是，在華為退出 5G 智慧型手機市場後，蘋果幾乎霸占整個中國高階智慧型手機市場，這也意味著中國市場中，潛在的高階 iPhone 用戶數量有所增加。」

(圖片：翻攝 Appleinsider)

郭明錤曾在 6 月 30 日發布其最新調查透露，中國市場對蘋果 iPhone 14 的需求，可能比 iPhone 13 還更強，因為中國的通路商正為 iPhone 14 支付有史以來最高的預售訂金，來確保供貨無虞，這意味著中國市場對 iPhone 14 的需求可能會高於預期

他指出：「中國市場上，iPhone 14 訂金明顯高於 iPhone 13，在一些地區甚至是 iPhone 13 的兩倍。零組件供應商和 EMS 廠的 iPhone 14 出貨量預測分別為 1 億部和 9000 萬部。中國市場對 iPhone 14 的強勁需求，可能會降低市場對 iPhone 14 上市後訂單減少風險的擔憂。」

蘋果似乎也注意到潛在的需求。兩位供應鏈消息人士在 7 月初爆料，蘋果預計 iPhone 14 的需求將高於 iPhone 13。

蘋果 (AAPL-US) 週四上漲 2.05% 至每股 148.47 美元，今年迄今跌幅達 18.43%。