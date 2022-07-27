Meta直球對決蘋果 爭奪元宇宙霸主地位

美媒《The Verge》週二 (26 日) 報導，Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 告知員工，公司將與蘋果直接競爭，爭奪元宇宙霸主地位。
Meta、微軟 (MSFT-US)、SONY 等科技巨擘 6 月 21 日共同合組「元宇宙標準論壇」，將制定元宇宙統一格式等標準，盼各家元宇宙能夠相容整合，但蘋果並未加入，引發各界關注。
《The Verge》週二報導指出，根據一份洩露的 Meta 內部會議紀錄顯示，Meta 的一名員工於 6 月詢問祖克柏，蘋果缺席元宇宙標準論壇將如何影響 Meta 的生態系統？ 祖克柏回應，在虛擬實境 (VR) 和擴增實境(AR) 平台方面，Meta 將與蘋果競爭，決定元宇宙世界該朝哪個方向發展。
祖克柏認為，蘋果 (AAPL-US) 可能會想要嚴格控制客戶體驗，該理念與 Meta 截然不同，因為 Meta 旗下 VR 裝置 Meta Quest 提供 「側載」(sideloading) 功能，允許裝置從不同來源下載和安裝應用程式。
祖克柏坦言，他不確定開放和封閉的生態系統哪個會更好，但蘋果的戰略可能會比 Meta 的開放生態系統更有益，Meta 的目標是讓盡可能多的人使用它的硬體。
Meta 的目標是十年內，讓 10 億人投入元宇宙世界，並從此數位商務中賺數百美元，提供與 Meta 當前廣告業務相同的收入，該數字相當於蘋果現在每年從 App Store 每個用戶身上賺到的錢。
長期以來，關於蘋果將推出 AR/VR 頭戴式設備的消息不絕於耳，有不少證據顯示，蘋果已經成功申請 AR 穿戴式設備專利，雖然蘋果尚未正式宣布任何 AR/VR 硬體，但蘋果執行長庫克已表達了對進軍此領域的興趣。
彭博社記者 Mark Gurman 5 月報導，蘋果已向董事會展示即將推出 Apple 穿戴式設備，，蘋果的 AR/VR 頭戴式設備可能將於今年年底或明年初問世。
外傳蘋果公司還在研發一款更小、更輕的穿戴設備蘋果眼鏡 (Apple Glass)，可以與 iPhone 配套使用，海通國際分析師 Jeff Pu 預估，蘋果眼鏡原型機在 2022 年底前準備完成。