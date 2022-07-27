Meta直球對決蘋果 爭奪元宇宙霸主地位

美媒《The Verge》週二 (26 日) 報導，Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 告知員工，公司將與蘋果直接競爭，爭奪元宇宙霸主地位。

Meta、微軟 (MSFT-US)、SONY 等科技巨擘 6 月 21 日共同合組「元宇宙標準論壇」，將制定元宇宙統一格式等標準，盼各家元宇宙能夠相容整合，但蘋果並未加入，引發各界關注。

《The Verge》週二報導指出，根據一份洩露的 Meta 內部會議紀錄顯示，Meta 的一名員工於 6 月詢問祖克柏，蘋果缺席元宇宙標準論壇將如何影響 Meta 的生態系統？ 祖克柏回應，在虛擬實境 (VR) 和擴增實境(AR) 平台方面，Meta 將與蘋果競爭，決定元宇宙世界該朝哪個方向發展。

祖克柏認為，蘋果 (AAPL-US) 可能會想要嚴格控制客戶體驗，該理念與 Meta 截然不同，因為 Meta 旗下 VR 裝置 Meta Quest 提供 「側載」(sideloading) 功能，允許裝置從不同來源下載和安裝應用程式。

祖克柏坦言，他不確定開放和封閉的生態系統哪個會更好，但蘋果的戰略可能會比 Meta 的開放生態系統更有益，Meta 的目標是讓盡可能多的人使用它的硬體。

Meta 的目標是十年內，讓 10 億人投入元宇宙世界，並從此數位商務中賺數百美元，提供與 Meta 當前廣告業務相同的收入，該數字相當於蘋果現在每年從 App Store 每個用戶身上賺到的錢。

Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 告知員工，公司將與蘋果直接競爭，爭奪元宇宙霸主地位 (圖片：AFP)

長期以來，關於蘋果將推出 AR/VR 頭戴式設備的消息不絕於耳，有不少證據顯示，蘋果已經成功申請 AR 穿戴式設備專利，雖然蘋果尚未正式宣布任何 AR/VR 硬體，但蘋果執行長庫克已表達了對進軍此領域的興趣。

彭博社記者 Mark Gurman 5 月報導，蘋果已向董事會展示即將推出 Apple 穿戴式設備，，蘋果的 AR/VR 頭戴式設備可能將於今年年底或明年初問世。

外傳蘋果公司還在研發一款更小、更輕的穿戴設備蘋果眼鏡 (Apple Glass)，可以與 iPhone 配套使用，海通國際分析師 Jeff Pu 預估，蘋果眼鏡原型機在 2022 年底前準備完成。