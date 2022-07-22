全球知名製造商齊聲：晶片短缺問題正在緩解

全球第 5 大汽車廠現代汽車、全球工業機器人領導廠商 ABB、瑞典的跨國家用電器製造商 Electrolux，以及芬蘭電信設備製造商諾基亞等眾多知名國際大廠週四 (21 日) 皆表示，全球晶片短缺問題正在緩解。

現代汽車 (005380-KRX) 週四取得 8 年來最佳財報業績，主因是疲弱的韓元提振海外收益價值、SUV 休旅車需求大增。

由於晶片荒緩解，現代汽車計劃下半年提高汽車產量 (圖片：AFP)

現代汽車稱，由於全球晶片荒緩解，公司已恢復加班和週末輪班，計劃下半年提高汽車產量，滿足消費者的需求。

瑞士電力、自動化技術集團 ABB (ABB-US) 週四表示：「供應鏈問題正在緩解，ABB 正在提高產能，似乎電子消費等其他產業晶片需求較低，使我們能拿到更多的晶片，展望第三季，預測公司將有兩位數的營收增幅 (排除匯率變動因素不計)。」

ABB 被視為全球經濟晴雨表，其控制系統、充電器被廣泛應用在運輸產業和工廠。ABB 執行長 Bjorn Rosengren：「我不會說晶片吃緊問題已結束，但預料這將在未來數季有所紓緩。」

瑞典的跨國家用電器製造商 Electrolux (ELUXY-US) 週四因供應鏈問題和北美業務虧損未能達到第二季財報獲利預期。

不過，Electrolux 執行長 Jonas Samuelson 樂觀表示，公司正逐漸回到更正常化的供應環境，第三和第四季晶片和組件供應情況看起來優於前幾季，但他仍警告，未來與新冠疫情 (COVID-19) 和烏俄危機相關的供應中斷風險​​持續存在。

諾基亞 (NOK-US) 週四公布財報亮眼，營收年增 11% 至 58.7 億歐元，淨利從去年同期的 5.39 億歐元升至 5.85 億歐元，雙雙優於預期。諾基亞還調高全年財測，預計今年晚些時候全球晶片短缺將進一步緩解。