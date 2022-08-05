〈財報〉夏普財報慘 財年Q1營業利益年減近7成

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP)，周五 (5 日) 盤後公布最新一季財報數據。2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 1 季營業利益年減 66.7% 至 61 億日元，預測全年度營業利益年減 23.3% 至 650 億日元。

夏普股價周五收在每股 1062 日元，較前一個交易日上漲 0.19% 或 2 日元。

基於日本會計準則的 2022 年度第 1 季合併財報關鍵數據：

營收報年減 8.1% 至 5621 億日元。

營業利益報年減 66.7% 至 61 億日元。

經常利益報年減 31.9% 至 174 億日元。

歸屬公司股東純益報年增 24.3% 至 269 億日元。

夏普表示，財年第 1 季受到中國清零政策和烏克蘭局勢影響，再加上日元急遽走貶等因素，都讓公司營運陷入嚴苛環境，這也導致營收、營業利益和經常利益， 都遜於去年同期。

不過在最終獲利方面，則因為匯差等因素，而使得淨利表現優於去年同期。

各主要部門營收表現：

智慧生活部門報年減 0.1% 至 1109 億日元。

8K 生態系統部門報年增 1.7% 至 1398 億日元。

ICT 部門報年減 12.7% 至 700 億日元。

顯示器裝置部門報年減 11.2% 至 1894 億日元。

電子裝置部門報年減 28.6% 至 689 億日元。

電腦 PC 方面，日本國內的個人需求減少，而在加拿大、澳洲、亞洲、中國的商用需求增長。

面板方面，中國清零政策影響到生產和客戶需求，智慧型手機用途也出現減少，車用面板則是持續增長。

白色家電營收在海外市場持續大幅增長，其中亞洲市場的冰箱和洗衣機的營收大增，而歐美市場的烹調家電銷售暢旺。

電視機銷售在亞洲、美洲出現增長，中國市場則因為封城影響需求大幅滑落，另外歐洲市場需求也出現惡化。

各主要部門營業利益表現：

智慧生活部門報年減 43.5% 至 71 億日元，營益率 6.4%。

8K 生態系統部門報年增 5.5% 至 43 億日元，營益率 3.1%。

ICT 部門報 25 億日元虧損，營益率 - 3.7%。

顯示器裝置部門報年減 80.6% 至 6 億日元，營益率 0.3%。

電子裝置部門報年減 99.9%、財報資料上的金額顯示為零 (呈現方式以十億日元為單位)，營益率 0.0%。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：