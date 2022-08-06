內需反彈+外資回流 新興亞股中這2地股市逆勢走強

受惠於後疫情時代的需求反彈、中國增長放緩以及外資回歸等因素，印尼和印度股市得以擺脫整個地區市場的低迷氛圍，成為今年新興亞洲經濟體當中表現最佳的兩大市場。

今年迄今，雅加達綜合指數 (Jakarta Composite Index) 已漲近 8%，領先全球，印度 Nifty 50 指數光過去一個月就飆漲 10%，雖然今年迄今表現持平，但與 MSCI 新興市場亞洲指數表現相比仍明顯優異，後者今年至今已下跌 19%。

中國增長放緩和總體經濟風險，為投資人偏好兩地市場的共同原因。個別來看，外資回歸是支持印度股市走強的一大關鍵，這為前所未有的散戶投資熱潮提供動能，印尼則在央行維持超低利率政策的情況下，由大宗商品出口帶動經濟成長。

受強勢美元和全球利率上升打壓，台灣、南韓等技術密集型市場今年備受衝擊，陸股也尚未觸底，因清零戰略、房市危機和監管不確定性帶來龐大壓力，考量到今年亞洲整體表現落後於歐美股市，印尼和印度市場的韌性顯得特別突出。

M&G Investments 投資組合經理 Vikas Pershad 表示：「無論是按當地貨幣還是美元計算，若從現在開始這兩個國家的基準指數表現都沒有勝過大盤，我會感到很驚訝。」

高盛策略師本周也發布報告，稱印度和印尼是亞洲各國當中，僅存的兩個與中國「絕緣」的市場，因兩地在過去兩年與 MSCI 中國指數的月度報酬率呈現負相關。

此外，過去幾周以來，印度的海外資金淨流入額首度轉正，顯示當地市場發展趨勢已經轉強。不過，隨著印度央行周五升息 2 碼，央行的鷹派立場和通膨壓力仍是兩大不利。

值得注意的是，印尼經濟似乎正處於甜蜜點，目前該國核心通膨率低於 3%，為央行提供更多時間繼續維持低利率政策。另外，受惠於上季強勁的經濟增長，印尼今年的外資淨流入額高達 38 億美元，位居亞洲開發中市場首位，股票大盤的遠期獲利預期也趨穩。