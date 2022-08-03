〈財報〉Airbnb Q2亮麗並宣布20億美元庫藏股 盤後仍挫逾8%

Airbnb (ABNB-US) 周二 (2 日) 盤後公佈第二季獲利高於華爾街預期，營收則符合預期，同時宣布 20 億美元的庫藏股計畫。

Airbnb 周二收高 4.6%，儘管財報強勁，盤後仍重挫 8.16%，報每股 106.85 美元，表明華爾街偏向選擇成長更快與營收高於預期的企業。該股今年迄今下跌 30%。

Airbnb 也提到，本季末遭受航班取消的影響。

第三季財測關鍵數據

儘管受到外匯波動的不利影響，尤其是歐元兌美元走弱，Airbnb 仍預期第三季營收將創紀錄，且高於分析師預期。

營收：介於 27.8 億美元至 28.8 億美元之間 vs. 27.7 億美元

日均住宿費率 (ADR) 與去年同期相比持平

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股獲利 (EPS)：0.56 美元 vs. 0.43 美元 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 58% 至 21.0 億美元 vs. 21.1 億美元 (Refinitiv 共識預期)

純益：3.79 億美元 (去年同期虧損 6800 萬美元)

訂房晚數：1.03 億晚 vs. 1.064 億晚 (StreetAccount 共識預期)

訂房總金額：年增 27% 至 170 億美元

日均住宿費率 (ADR)：年增 7% 至 164 美元，但與疫情前的水準相比上升 40% (不含匯率波動衝擊)

與共享乘車公司 Uber (UBER-US) 一樣，Airbnb 也受益於「消費者更偏好花費享受活動而非購買實體商品」的趨勢，令其第二季營收年增 58%，創造公司歷年第二季新高。然而，這仍遠低於前一季高達 70% 的年化成長率。

Airbnb 表示，疫情高峰期的時候，公司收緊支出，有助於更精簡、更專注運作，且隨著旅遊業的不斷變化，公司也調整業務，但無法完全躲過航班取消激增的衝擊。

Airbnb 財務長 Dave Stephenson 在電話會議上表示，第二季末訂單遭取消的次數確實有所增加，而這應該與全球各地航班取消相關，但主要在北美發生。

該公司表示，7 月 4 日打破單日營收紀錄，這是強勁夏季的預告。

然而，該公司自由現金流較上一季下降，這可能是盤後股價大跌的原因之一。

執行長 Brian Chesky 表示：「自由現金流為 7.95 億美元，調整後的 EBITDA 為 7.11 億美元。如果不包括外匯，則為 7.64 億美元。因此，我們實際看到的是，我們的自由現金流逐年出現一些節律性的改善，我預期下一季對我們來說非常強勁。」

雖然 Airbnb 第二季創下有史以來單季最多訂房晚數的紀錄，但仍不及分析師預期，訂房總金額 (Airbnb 用以追蹤屋主收益、服務費、清潔費和稅的數據) 成長率也自第一季的 67% 下降。

雖然許多企業已開始召喚員工返回辦公室上班，但 Airbnb 的長住業務 (居住 28 日或以上) 仍年增 25%，為公司成長最快速的部門。

另外，第二季跨境旅遊的訂房總綰數超越新冠疫情爆發前的水準，也較去年同期增加一倍。