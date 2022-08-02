〈財報〉Uber上季繼續虧損 但營收超越預期

優步 (Uber)(UBER-US) 周二 (2 日) 公布第 2 季財報繼續虧損，但營收超過分析師預期。股價在周二盤前交易中大漲 13%。

以下是財報關鍵數字：

●每股虧損 1.33 美元，無法與估計值比較

●營收 80.7 億美元，高於 Refinitiv 分析師調查估計的 73.9 億美元

該公司第 2 季淨虧損 26 億美元，其中 17 億美元歸因於投資和對 Aurora、Grab 和 Zomato 股份的重估。

即使如此，CEO 柯斯洛沙西 (Dara Khosrowshahi) 表示，Uber 繼續受惠於電召叫車的增加以及從零售到服務的支出轉變。

該公司調整後 EBITDA 為 3.64 億美元，高於第 1 季的 2.4 億至 2.7 億美元的預測範圍。總訂位金額為 291 億美元，同比增加 33%，符合其 285 億美元至 295 億美元的財測。

以下是 Uber 最大業務部門 2022 年第 2 季的表現：

●移動總預訂金額 134 億美元，按固定匯率計算，較一年前成長 57%

●外送總訂單金額 139 億美元，按固定匯率計算，較一年前成長 12%

Uber 在疫情期間嚴重依賴其外賣業務的成長，但隨著乘客開始更多出行，其移動業務在第 1 季就已超過外賣收入。

這股趨勢在第 2 季持續。其移動部門營收為 35.5 億美元，而外送為 26.9 億美元。Uber 的貨運部門上季實現 18.3 億美元的營收；營收不包括來自總訂單金額的額外稅費、通行費和費用。

雖然本季燃料價格上漲，但 Uber 表示，與疫情之前相比，它有更多的司機和外送員，而且現有和新司機的增加也在加速。

Uber 在財報聲明中指出，「因此在 7 月，包括美國在內的多個市場的客戶激增和等待時間接近一年來最低水平，而我們在美國、加拿大、巴西和澳大利亞的移動業務處於或接近多年高位。」

Uber 最近也宣布新的變化，可能有助於繼續吸引和留住司機。例如，司機能夠選擇客戶的行程，並且能夠在接受行程前查看接單後可獲得多少收入。

該公司本季平台上的叫車人數為 18.7 億次，較上季增加 9%，同比增加 24%。月活躍平台消費者達到 1.22 億，同比增加 21%。本季司機和外送員的總收入為 108 億美元，同比增加 37%。

Uber 也受惠於旅遊業的復甦。它表示，機場總訂車量已達到疫情前水平，占總移動總訂車量的 15%，同比成長 139%。

Uber 預計第 3 季總訂單金額在 290 億美元至 300 億美元之間，調整後 EBITDA 為 4.4 億美元至 4.7 億美元。