〈財報〉超越肉類Q2虧損高於預期 調降全年財測並宣布裁員4%

超越肉類 (BYND-US) 周四 (4 日) 公布第二季虧損高於預期且銷售疲弱，調降今年營收預測，並宣布將裁員 4%，係因廣泛經濟的不確定性，以及消費者轉向購買更便宜的蛋白質。

超越肉類周四交易時間收低 7.81%，盤後續跌約 1%，報每股 31.09 美元。

2022 全年財測

營收：介於 4.7 億美元至 5.2 億美元

超越肉類表示，通膨、升息和對經濟衰退的擔憂日益加劇，因此下調全年財測，自先前預期的 5.6 億美元至 6.2 億美元調降至 4.7 億美元至 5.2 億美元。

第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)

每股虧損：1.53 美元 vs. 1.18 美元

淨損：9710 萬美元

營收：1.47 億美元 vs. 1.492 億美元

淨營收：年減 1.6% 至 1.47 億美元

該公司將淨營收下降歸因於外匯匯率變化、優惠折扣增加以及通路銷售。

執行長 Ethan Brown 表示：「我們意識到，取得進展的時間比我們預期還長。」他指的是，該公司以植物製仿肉產品推動大眾市場消費的過程。

超越肉類的人造肉品較傳統肉類昂貴，但該公司正致力讓人造肉品更平價。Brown 表示，由於消費者感受到通膨壓力，轉向購買更便宜的自有品牌仿肉產品，或者回歸傳統肉類。

超越肉類高層指出，植物肉乾「Jerky 」的銷售疲弱，且更廣泛的美國雜貨業務以及歐洲和中東的銷售也疲軟。

為了減少現金支出，超越肉類將在全球裁員 4% 人力，預計每年可節省約 800 萬美元。然而，該公司也將須花費約莫 100 萬美元的離職成本，這將影響其第三季業績。

超越肉類第二季淨損較去年同期擴大，去年同期淨損 1970 萬美元或每股虧損 31 美分，該公司稱第二季花費在原料和製造方面的支出增加。

此外，與百事可樂合資企業生產的 Jerky 肉乾連續第二季拖累利潤率。

第二季美國雜貨店銷售額增長 2.2%，抵消餐廳業務下滑 2.4% 的衝擊。在疫情大流行之前，餐廳業績在總銷售額中占比一半以上，但該業務一直難以恢復。

美國以外，雜貨店銷售額下降 17%，而餐館銷售額增長 7%。 這兩個國際部門對公司的營收貢獻程度大致相等。