〈財報〉超越肉類Q2虧損高於預期 調降全年財測並宣布裁員4%

超越肉類 (BYND-US) 周四 (4 日) 公布第二季虧損高於預期且銷售疲弱，調降今年營收預測，並宣布將裁員 4%，係因廣泛經濟的不確定性，以及消費者轉向購買更便宜的蛋白質。
超越肉類周四交易時間收低 7.81%，盤後續跌約 1%，報每股 31.09 美元。
2022 全年財測
- 營收：介於 4.7 億美元至 5.2 億美元
超越肉類表示，通膨、升息和對經濟衰退的擔憂日益加劇，因此下調全年財測，自先前預期的 5.6 億美元至 6.2 億美元調降至 4.7 億美元至 5.2 億美元。
第二季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 每股虧損：1.53 美元 vs. 1.18 美元
- 淨損：9710 萬美元
- 營收：1.47 億美元 vs. 1.492 億美元
- 淨營收：年減 1.6% 至 1.47 億美元
該公司將淨營收下降歸因於外匯匯率變化、優惠折扣增加以及通路銷售。
執行長 Ethan Brown 表示：「我們意識到，取得進展的時間比我們預期還長。」他指的是，該公司以植物製仿肉產品推動大眾市場消費的過程。
超越肉類的人造肉品較傳統肉類昂貴，但該公司正致力讓人造肉品更平價。Brown 表示，由於消費者感受到通膨壓力，轉向購買更便宜的自有品牌仿肉產品，或者回歸傳統肉類。
超越肉類高層指出，植物肉乾「Jerky 」的銷售疲弱，且更廣泛的美國雜貨業務以及歐洲和中東的銷售也疲軟。
為了減少現金支出，超越肉類將在全球裁員 4% 人力，預計每年可節省約 800 萬美元。然而，該公司也將須花費約莫 100 萬美元的離職成本，這將影響其第三季業績。
超越肉類第二季淨損較去年同期擴大，去年同期淨損 1970 萬美元或每股虧損 31 美分，該公司稱第二季花費在原料和製造方面的支出增加。
此外，與百事可樂合資企業生產的 Jerky 肉乾連續第二季拖累利潤率。
第二季美國雜貨店銷售額增長 2.2%，抵消餐廳業務下滑 2.4% 的衝擊。在疫情大流行之前，餐廳業績在總銷售額中占比一半以上，但該業務一直難以恢復。
美國以外，雜貨店銷售額下降 17%，而餐館銷售額增長 7%。 這兩個國際部門對公司的營收貢獻程度大致相等。