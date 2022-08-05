抨擊中國囂張跋扈 曹興誠捐30億元加強國防

晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 榮譽董事長曹興誠今 (5) 日抨擊中共囂張跋扈，宣布將捐出新台幣 30 億元 (約 1 億美元) 來協助加強國防，喚醒大家在認知戰、心理戰、輿論戰等方面加強戰備，並希望能藉此拋磚引玉，加強台灣內部團結與防禦力量。

曹興誠表示，美國眾議院院長裴洛西離台後，中共以演習為名，意圖對台灣進行實質封鎖以為報復，中共對台灣行徑如此囂張跋扈，或許以為台灣人都貪財怕死，因此宣布捐出 30 億元，希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主與人權起身奮鬥。

曹興誠說，1 億美元用在備置武器當然無大意義，台灣現在國防弱點並非武器裝備，是認知與士氣方面的不足，希望可填補這方面空缺，並藉此拋磚引玉。

曹興誠強調，自己不為名也不為利，對政治選舉也沒興趣，單純厭惡中共的謊言暴力，希望為講中文的人，在台灣留一塊淨土與一片藍天；自由屬於勇者，懦弱的下場是被人奴役，相信只要善加引導，台灣年輕人都能變成勇敢的鬥士。

曹興誠指出，30 億元資金用途的初步想法，是用於資助獎勵個人或團體辦理以下活動，包括推動全民國防教育，研究並出版反制中共對台認知作戰專書與各類影音創作，辦理揭露中共對台威懾、統戰滲透相關活動，開發辨識或追蹤溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息，開發反制中共對台網攻與駭侵活動。