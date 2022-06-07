外送需求強 DoorDash在美市占6成 分析師點名看好

據 Raymond James 分析師 Aaron Kessler 報告，儘管市場競爭加劇，DoorDash (DASH-US) 已成美國最大餐飲外送平台，市占近 6 成，疫情後餐飲外送需求仍將持續，長期營收成長看好。

Kessler 表示，2022 年 4 月為止，DoorDash 在美國的市佔率達到 59%，並且在郊區擁有更高的佔有率。在美加地區，線上餐飲平台外送商市佔率排名依序為，DoorDash、Uber Eats、Postmates、Grubhub。

Kessler 指出，疫情過後消費者仍將繼續通過外送方式訂餐，下單率將會增加，合作商家擴張，同時也將朝向餐廳之外的領域擴張，甚至進軍國際。在此情形下，DoorDash 應該能夠維持 15% 的長期營收增長。

Kessler 相信，今年民眾將會在餐飲上花費更高，DoorDash 股價有望因此受惠。Raymond James 近期的調查中顯示，外送平台的使用量持續增加，約有 37% 的受訪者使用過第三方外送 App。相比之下，2020 年和 2019 年僅有 33% 和 29%。此外，每週下單點餐至少一次的受訪者比例增加到 51%，高於疫情前的 45%。

根據 DoorDash 第一季財報，該公司預估 2022 全年總訂單價值 (所有 app 訂單和訂閱費用的總價值) 介於 490 億美元至 510 億美元之間，較先前預估的 480 億美元至 500 億美元範圍提高，但維持核心獲利預期不變。

DoorDash 股價週二收漲 2.81% 至 69.95 美元。 DoorDash 的股價今年迄今已下跌 51.87%。