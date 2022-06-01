DoorDash完成35億美元收購Wolt 預估第2季訂單趨緩

美國食品配送公司 DoorDash (DASH-US) 預測，在通膨危機中完成了對歐洲業務的 35 億美元收購後，從今年年初開始，Wolt Enterprises 的第 2 季訂單將放緩。

去年 11 月 DoorDash 宣布以全股票交易收購位於赫爾辛基的 Wolt，當時價值超過 80 億美元。但之後 DoorDash 的股價隨同業拋售下跌，而美元走強。

在宣布完成收購的文件中，DoorDash 將其第 2 季獨立市場訂單總額 (GOV) 的預測，從之前至少 121 億美元調升至 125 億美元起跳。它還表示，預計合併後的公司的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）將達到 0 至 1 億美元。

即使美元走強，它仍預測 Wolt 第 2 季的 GOV 為 8-8.5 億美元，但較去年同期的 6.52 億美元成長 23-30%，但低於 2022 年第 1 季的 8.88 億美元。

Wolt CEO 庫西 (Miki Kuusi) 表示，「過去幾個月，歐洲的宏觀經濟和地緣政治形勢發生了重大變化。」他拒絕透露該公司 2022 年的投資計劃。

他說，「隨著通貨膨脹、汽油價格上漲和普遍的不確定性，提高價格存在一定壓力。我們將繼續密切關注情況。」

現在將成為 DoorDash International 負責人的庫西表示，公司對高效營運和快速客戶服務的關注是戰略優勢，讓公司在 23 個國家和地區擴展至 6000 名員工。

DoorDash 的申報文件顯示，截至 3 月 31 日當季營收為 7810 萬歐元，調整後 EBITDA 虧損為 5460 萬歐元（6120 萬美元）。

相較之下，2021 年第 1 季調整後 EBITDA 為 2230 萬歐元，營收為 4390 萬歐元。

文件顯示，Wolt 的 GOV 同比成長 55% 至 7.914 億歐元。