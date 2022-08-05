美股重點新聞摘要2022年08月05日

今日操盤前瞻

印度央行利率決議

德國 6 月工業生產

台灣 7 月 CPI、7 月外匯存底

美國 7 月非農就業新增人口、失業率

中國飛彈飛越台灣上空 美敦促中國切勿反應過度

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 旋風式訪台引發中國不滿，北京當局宣布週四 (4 日) 起在台灣周圍海空域進行演習，美國敦促中國切勿反應過度。閱讀全文

〈能源盤後〉需求擔憂主導市場 WTI 摜破 90 美元關卡 俄烏戰爭以來首見

原油期貨周四 (4 日) 大跌，係因市場擔憂全球經濟放緩恐削減能源需求，導致 WTI 原油價格自 2 月以來收盤首次摜破每桶 90 美元關卡。閱讀全文

全球晶片銷售增幅連六個月減速 再添經濟衰退疑慮

美國半導體協會 (SIA) 統計顯示，全球晶片銷售成長連續六個月減速，是 2018 年美中貿易戰以來最長連降，呼應全球經濟因為央行升息和地緣風險承受的壓力。閱讀全文

傳英特爾將與義大利達成 50 億美元協議 興建一座封裝廠

《路透》周四 (4 日) 獨家報導，兩名消息人士透露，義大利即將與英特爾 (INTC-US) 達成一項至少價值 50 億美元的交易，在該國建立一家先進的半導體封裝和組裝廠。閱讀全文