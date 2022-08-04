阿里巴巴Q1財報告捷 帶動中概科技股走高

儘管中國經濟持續低迷，但在美股上市的科技股周四（4 日）迎來新的好消息，中國電商巨擘阿里巴巴美股盤前公布的 2023 會計年度第一季財報表現亮麗，盤前一度漲近 8%，同時也帶動其他中國科技股全面走揚。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 盤中股價上漲 1.01%、京東 (JD-US) 漲 3.44%、拼多多 (PDD-US) 漲 3.67%、百度 (BIDU-US) 漲 1.85%，其中阿里巴巴盤前股價一度飆升 7.6%，創下自 6 月來最大漲幅，同時也連續四天上漲。那斯達克金龍指數上漲 2.5%。

阿里巴巴第一季（截至 6/30）營收報人民幣 2,055.6 億元（約 306.8 億美元）經調整後 ADS 每股獲利報 11.73 元，去年同期為 16.6 元，分別優於分析師預估的 2,031.9 億與 10.39 元。不過儘管阿里巴巴財報超乎預期，但營收成長卻是史上首次成長持平。

M Science LLC 分析師 Henry Guo 表示，阿里巴巴在財報中提到業務復甦，這應該有助京東與拼多多等電商態勢。

財報出爐前，市場對中概股的預期都較低，中國科技股一年多以來經歷監管部門打壓、疫情封鎖與地緣政治緊張局勢等動盪，投資人與分析師紛紛看空其表現，股票也遭到拋售，然而此次阿里巴巴的財報如同反攻號角吹響中概股的氣勢，儘管阿里巴巴自身仍有一些營運雜音影響，包括摘牌危機與中國經濟不佳影響。

有市場分析師表示，對於中國科技企業來說，阿里巴巴財報是令人鼓舞的開端，投資人目光轉向財測擺脫過去悲慘陰霾，而對科技股來說，這意味著從經濟與監管角度來看。

接下來投資人將聚焦百度、京東與拼多多於本月稍晚公布的財報。百度的股價今年以來下跌約 5.1%，京東與拼多多分別跌逾 6%。