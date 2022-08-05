〈能源盤後〉需求擔憂主導市場 WTI摜破90美元關卡 俄烏戰爭以來首見

原油期貨周四大跌，係因市場擔憂全球經濟放緩恐削減能源需求，導致 WTI 原油價格自 2 月以來收盤首次摜破每桶 90 美元關卡。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.12 美元或 2.3%，收每桶 88.54 美元，為最近月期貨自 2 月 2 日以來最低收盤價，也是自 2 月 10 日以來首見收盤低於每桶 90 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.66 美元或 2.8%，收每桶 94.12 美元，為最近月期貨自 2 月 18 日以來最低收盤價。

9 月交割的汽油期貨價格大跌 4.1%，收每加侖 2.7935 美元，為 2 月 25 日以來最低收盤價。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 3.3372 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 8.122 美元。

市場推動力

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (7/29 止) 美國原油庫存增加 450 萬桶和汽油庫存增加 20 萬桶，而此前分析師預期者都將下降，周四延續周三跌勢。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告中表示：「石油市場多空交錯，因為需求遭破壞，但同時閒置產能也有限。由於石油市場依舊緊繃，原油價格應該不會持續走疲，但摜破關鍵的 90 美元關卡可能會引發一些拋售動能。」

「WTI 原油本應該在每桶 90 美元的水準上獲得巨大支撐，但全球經濟放緩加劇，改變石油市場交易緊繃的局面。倘若跌破 90 美元關卡的動力持續，WTI 原油應會在 88.75 美元處看到一些支撐力。」他寫道。

周三原油價格波動，在 EIA 公布上周美國原油供應量意外增加，且汽油供應量也意外增加後，原油回吐早盤因石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 僅微量增產而帶來的漲幅，WTI 收盤摔至 6 個月低點。

Sevens Report Research 分析師報告寫道，價格走勢表明，「儘管俄烏戰爭影響持續，供應擔憂也仍存在，但市場對需求的擔憂情緒現在正主導全球能源市場。我們將須先看到需求穩定的證據，石油市場才會開始找近期底部。」

EIA 周四公布，上周美國天然氣庫存增加 410 億立方英呎。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存增加 280 億立方英呎。

