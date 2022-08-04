傳英特爾將與義大利達成50億美元協議 興建一座封裝廠

《路透》周四 (4 日) 獨家報導，兩名消息人士透露，義大利即將與英特爾 (INTC-US) 達成一項至少價值 50 億美元的交易，在該國建立一家先進的半導體封裝和組裝廠。

英特爾在義大利的投資是這家美國晶片製造商今年初宣布的全面擴張計畫的一部分；英特爾當時宣布將投資 880 億美元在歐洲建設產能，以努力減少對亞洲晶片進口的依賴，並緩解抑制歐洲汽車產量的供應緊縮。

由於此事十分敏感，消息人士要求不具名。但指出，即將卸任的總理德拉吉 (Mario Draghi) 政府正努力趕在 9 月 25 日全國大選之前，最快在 8 月底達成協議。

消息人士之前曾表示，羅馬當局準備為英特爾在義大利的總投資提供多達 40% 的補助資金，預計隨著時間演進，這筆資金將從最初的 50 億美元向上增加。

德拉吉辦公室和英特爾均拒絕置評。

消息人士表示，英特爾和義大利政府已將兩個可能地點列入候選名單。其中一位人士補充說，它們位於北部的 Piedmont 和 Veneto。

兩位消息人士指出，尚未就在何處建廠做出最終決定。最初也曾考慮 Lombardy、Apulia 和 Sicily 地區。

英特爾投資的總規模以及義大利如何按比例提供補助資金尚不清楚。

根據意在資助創新半導體設施的所謂「晶片法案」，歐盟執委會今年稍早時表示，將在 2030 年之前提供 150 億歐元的額外公共和私人投資。這是在 NextGenerationEU、Horizo​​n Europe 和各國預算編列 300 億歐元公共投資的基礎之外另行編列。

截至目前為止，羅馬已在 2030 年前撥出 41.5 億歐元，以吸引晶片製造商並投資於創新技術的新工業應用。

政府還在與意法半導體 (STMicroelectronics)、台灣晶片製造商環球晶圓 (MEMC Electronic Materials)(6488-TW) 和台積電 (2330-TW)(TSM-US)、以及英特爾今年稍早收購的以色列 Tower Semiconductor 進行談判。

意法半導體上月與 GlobalFoundries (GFS-US) 簽署了一項協議，將在法國建立一家價值 57 億美元的晶片廠。