〈裴洛西訪台〉台海衝突對全球經濟的影響有多大？

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 週三 (3 日) 旋風式訪台引發中國不滿，北京當局宣布 4 日至 7 日在台灣周圍海空域進行演習，分析師認為，台海衝突對全球經濟的影響正進入不斷升級的惡性循環。



很少有分析人士認為，局勢會升級為一場可能給雙方帶來災難性代價的軍事衝突，不過，可能引發這種局面的誤判或事故的風險正在增加。但從長期來看，這一系列事件會加劇緊張局勢，可能意味著投資人正進入威脅不斷升級的惡性循環。



凱投宏觀 (Capital Economics) 首席亞洲經濟學家 Mark Williams 週三發布一份報告指出，中國採取侵台行動的潛在誘因包括台灣獨立，或試圖阻止西方向台灣提供更緊切的軍事支持。



Williams 預測一種可能的情況是，中國試圖奪取台灣海峽或南海島嶼，以維護其主權並恐嚇台灣政府。如果中國政府佔領南海中一個遠離台灣、無人居住的島嶼，市場反應可能相對溫和，但如果中國佔領台灣海峽的島嶼，表明北京方面即將採取其他措施向台灣施壓，市場反應可能會更大。

裴洛西 (左) 旋風式訪台，前往總統府與總統蔡英文 (右) 會面 (圖片：AFP)

該報告中提到，失去這些島嶼不會迫使台灣投降，也不會在實質上更進一步統一台灣，但這將改變兩岸現狀，隨後美國可能會對中國技術出口實施更嚴厲的制裁，從而加快企業實現供應鏈多元化，甚至脫鉤的步伐，好比中國電池巨頭寧德時代決定推遲宣布投資數十億美元在北美建廠的計畫。



Williams 預測另一種可能的情況是，中國隔離台灣海空域邊界，但沒有實施封鎖，這將允許跨境貿易活動繼續，但台灣及其盟國如果採用軍隊為船隻和飛機護航，這可能會導致局勢嚴重升級。



Williams 稱，如果中國軍演升級到封鎖台灣進出口，意味事態進一步升級，因為台灣依賴進口，特別是能源進口。例如，液化天然氣進口的中斷將意味著幾天內發電能力的大幅下降，將使台灣製造業陷入停頓。全球 90％高階晶片仰賴台積電生產，這將對全球供應鏈產生漣漪效應。



無論是對台軍演迫使台灣屈服、台灣向西方求助、還是中國為入侵台灣鋪路，任何一種情況都將破壞中國和西方之間的經濟和金融聯繫。 如果台灣造成重大損害或盟友拉攏之前投降讓步，這將重塑全球世界秩序，迫使各國選邊站，並給予中國在東亞發揮更大影響力的基礎。

Williams 呼籲西方國家需要接受並找到一種方式與新的世界秩序共存，或者採取制裁措施，想要像烏俄戰爭發生時，西方組團制裁會更有難度，其中一個原因是中國提供全球 15% 的商品出口，是俄羅斯的 6 倍。就像俄羅斯把能源當武器一樣，西方國家制裁中國的能力可能是有限的。

不過，Invesco 發展中市場基金經理 Justin Leverenz 樂觀表示，裴洛西可能無意間幫了一個忙，製造這種程度的緊張氣氛，迫使大家回到談判桌上，以確定既能同意不同意見，又能努力避免最壞的情況。

曾任職聯準會的美國知名經濟學家、現任耶魯大學研究員的羅奇 (Stephen Roach) 建議投資人要謹慎行事。羅奇形容裴洛西訪台如同傷口灑鹽，升高美國和中國緊張局勢，恐讓兩國疏離更嚴重，此事對美國和台灣的地方政治有利，但對地緣戰略角力沒什麼好處。