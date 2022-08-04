〈裴洛西訪台〉美眾院議長來台萬眾矚目 白宮傳幕後忙救火

在美國眾院議長裴洛西專機降落台北前，白宮小心翼翼不對此行施加影響，多番強調裴洛西是否訪台，取決於她本人的決定，但在美中關係緊繃之際，裴洛西執意出訪台灣，委實讓白宮官員相當惱火。

彭博報導，知情人士透露，為悄悄說服裴洛西延後訪台，白宮派國家安全委員會高官與國務院官員向她本人及其團隊分析地緣政治風險。

當白宮發現裴洛西意志不為所動後，擬定一些應急方案，全力確保與北京溝通管道順暢，試圖將潛在影響壓至最低。

消息人士表示，白宮採取的行動，包括兩國官員在中國駐美大使館會談。

對仍在摸索對中政策的拜登政府而言，裴洛西不願延後訪台行程，無異讓他們的工作變得更加複雜。這位美國現代史上最有權勢的眾院議長之一，讓白宮官員忐忑難安，畢竟她從來不憚於對抗北京，也未曾因別人擋道而退卻。

知情人士說，裴洛西團隊成員認為，拜登政府故意洩露這次訪台行程，意在阻止她前往台灣。對於這種洩密行徑，裴洛西大為不悅。

裴洛西對此次出訪行程保密到家，就連隨行議員也不得而知。直到出發那天，他們才收到完整行程，包括確認台灣行程，並且是在代表團登機後，才獲知完整行程。

美國國家安全委員會發言人表示，有關拜登政府故意洩露訪台消息的指控，是錯誤指控。發言人 John Kirby 周二（2 日）說，對於這種指控感到「遺憾」，並重申出行計畫理應由她本人決定。

中共喉舌人民日報周四發表評論員文章，聲稱「裴洛西不顧中美關係大局，竄訪中國台灣地區，是其撈取個人政治私利的醜陋表演。美國期中選舉將至，裴洛西家族醜聞不斷。為轉移視線，在期中選舉前獲得『政治加分』，裴洛西妄圖通過打『台灣牌』，在中美關係中楔入釘子，為自己留下所謂『政治遺產』」。

該文表示，人民解放軍正在台灣周邊展開一系列聯合軍事行動，這是針對美方近期在台灣問題上消極舉動採取的嚴正震懾，是對「台獨」勢力謀「獨」行徑的嚴重警告。