近周美股資金外流630億美元 美銀：熊市還沒結束

由於擔心美國經濟即將陷入衰退，投資人紛紛拋售美股並開始轉向投資美國國債。

美國銀行引用 EPFR global 數據的報告顯示，截至 7 月 6 日的一周，近 630 億美元資金出逃美股，全球股票型基金贖回額達到 46 億美元，並且美國債券型基金的資金流入仍在增加。全球債券市場的資金流入達到 24 億美元，創 14 周以來最高紀錄。

美銀策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 及其團隊認為，今年下半年經濟成長放緩、利率上升以及發生信貸風險的機率變大。美銀及小摩策略師警告，關於通膨即將見頂的觀點仍過於樂觀，全球經濟成長放緩可能比預期的更糟，擴大了標準普爾 500 指數下半年的壓力。聯準會 (Fed) 官員支持本月再次升息 75 個基點，升息擔憂也被市場重新提上議程。

哈奈特表示，標普 500 指數今夏可能在 3800 至 4200 點的區間震盪，並且不會出現持續反彈。暫時來看，熊市以及經濟衰退並不會改變 Fed 的升息風向，熊市還沒有結束，大盤尚未觸底。預計 Fed 將於 2023 年開始降息，資產配置偏好將由大宗商品轉向科技類股。

據了解，上周美國大型股和成長股顯示資金流入，而美國價值股和小型股顯示資金流出。衛生保健和公用事業類股領漲，而原材料和能源類股跌幅最大，大宗商品價格回落。