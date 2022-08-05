Coinbase攜手貝萊德為客戶提供加密貨幣服務 盤中股價飆漲逾15%

加密貨幣交易所 Coinbase 周四（4 日）宣布與最球最大資產管理公司貝萊德合作，為貝萊德客戶提供加密貨幣交易與託管服務，消息激勵當天盤中股價飆漲逾 15%。

截稿前，Coinbase(COIN-US)盤中股價上漲 15.06%，每股暫報 92.98 美元；貝萊德 (BLK-US) 上漲 1%，每股暫報 697.11 美元。

Coinbase 的加密資產交易平台 Coinbase Prime 將替貝萊德旗下投資平台阿拉丁（Aladdin）的客戶提供加密資產交易、託管、大宗經紀與報告服務，該平台用戶也是 Coinbase 的客戶。阿拉丁是貝萊德旗下投資管理平台，提供管理軟體幫助機構投資人管理其投資組合。

此次雙方合作消息透露出，包括養老基金、避險基金與銀行在內的傳統機構在過去 18 個月內一直在推進加密資產領域，押寶這種替代資產類別在未來持續下去的趨勢。

對此，貝萊德全球策略生態系統合作主管 Joseph Chalom 表示：「我們的機構客戶越來越有興趣涉足數位資産市場，並關注如何有效管理這些資産的運營生命周期。」

另一方面，Coinbase 機構負責人 Brett Tejpaul 和機構産品副總裁 Greg Tusar 表示，公司和貝萊德、Aladdin 的合作是個讓人興奮的里程碑，看好機構加密技術的採用將繼續加速，將致力推動產業向前發展，並創建新的切入點。

與此同時，合作消息也替 Coinbase 股價帶來正面影響，先前該公司與多數加密貨幣領域企業一樣，受到加密資產價格暴跌影響重創股價，Coinbase 今年以來股價已下跌逾 60%。對貝萊德而言，此次合作是其向數位資産擴張的更廣泛策略的下一步。