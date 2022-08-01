分析師：2022年熊市已結束 年底前美股有望上漲16%

華爾街知名分析師 Tom Lee 在一份報告中表示，隨著 2022 年熊市的結束，美股有可能會在年底前再度創下歷史新高。

Lee 表示，已經有令人信服且可以說是決定性的證據表明股市已經觸底，2022 年熊市已經結束。

他的信心主要根據以下事實，包含美國第二季 GDP 出現負成長、美聯準會 (Fed) 再度升息 3 碼 (75 個基點) 以及俄羅斯北溪管道劇導致天然氣價格波動加劇，但標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數卻上漲了 3%。

Lee 說道：「當壞消息不再拖累市場時，是投資者該進行評估的時候了。」

在企業財報方面，儘管美元走強且經濟不確定性加劇，但企業財報好於預期。目前已經有 52% 的標準普爾 500 指數成份股公司公佈了第二季財報，其中，73% 的企業利潤超出預期。Lee 指出企業財報表現很重要，因為從長遠來看，是推動股價的因素。

Lee 認為，美國經濟已經達到了一個關鍵轉折點，經濟數據的負面影響將明顯減少。最近幾週，金屬、石油、穀物等大宗商品價格持續下跌，已經導致消費者的物價有所下滑。

Lee 表示，如果 Fed 繼續效仿 1982 年時任 Fed 主席 Paul Volcker 的行動，美股就可能在未來 4 個月全面復甦，並創下新高。

Lee 說道，這意味著股市可能會在到 2022 年底之前再創下新高，預估標普 500 指數可能在年底前突破 4,800 點，較週五收盤價可能上漲 16%。