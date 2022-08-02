〈能源盤後〉中國製造業意外萎縮 經濟衰退擔憂更甚 原油大幅收低

由於對經濟衰退的擔憂打壓大宗商品價格，原油期貨 7 月創連續 2 個月收低後，周一 (1 日) 又大幅下跌。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4.73 美元或 4.8%，收每桶 93.89 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.94 美元或 3.8%，收每桶 100.03 美元。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 3.7%，收每加侖 2.998 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 3.44 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.7%，收每百萬 Btu 8.283 美元。

市場推動力

施耐德電氣高級商品分析師 Brian Swan 表示，WTI 每桶原油價格的支撐點接近先前約莫 93 美元的低點，本周可能再次測試該低點，因為市場賣盤興趣濃厚。由於對經濟衰退的擔憂，以及利比亞石油產量增加的消息，WTI 原油價格遲滯不漲。

「近期價格的另一項壓力來源就是，中國疲弱的製造業數據令需求承壓。」他寫道。

由於中國當局實施防疫限制，以及需求疲弱令經濟強勁復甦的希望更渺茫，中國 7 月製造業活動意外萎縮。

中國國家統計局周日公布，7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 自前月的 50.2 回落至 49.0，掉到代表產業擴張或萎縮的分水嶺 50 以下，同時也遠低於華爾街日報調查的經濟學家預期中值 50.3。

ISM 報告指出，其密切關注的製造業指數 7 月份自前月的 53% 下降至 52.8%，同樣不及《華爾街日報》調查的經濟學家此前預期的 52.1%。雖然該數據仍處於象徵成長的 50% 以上，但卻已是 2020 年 6 月以來的最低水準。

石油交易者也關注周三預定召開的石油輸出國組織及其盟國會議 (即 OPEC+)。

「由於之前的協議已經到期，且 OPEC + 理論上已經收回先前因疫情大流行而減低的產量，所以現在注意力將轉向 OPEC + 事實上如何達到那些目標的計畫，以及是否會宣布未來進一步增產。」OANDA 高級市場策略師 Craig Erlam 周一報告寫道。

中國和其他亞洲經濟體的經濟數據令人失望，也令油價承壓，削弱反彈的希望。

周日晚間公布的中國製造業商業狀況月度指標──Markit-Caixin 採購經理人指數為 50.4，低於預期，根據 FactSet 數據的普遍預期為 51.5。