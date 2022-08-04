〈美股早盤〉 衰退擔憂仍在 市場靜待非農就業數據 主要指數漲跌不一

美股前一交易日獲美企財報助攻大漲，但投資人已消化這一消息，將目光聚焦在明日公布的 7 月非農就業報告，此外英國央行也加入全球央行行列，推動升息打擊通膨，但美國公債殖利率曲線仍倒掛，經濟衰退擔憂持續，美股周四（4 日）漲跌不一。

截稿前，道瓊工業指數跌 0.1%，那斯達克綜合指數漲 0.35%，標普 500 指數漲 0.03%，費城半導體指數漲 0.51%。

美中兩國緊張局勢仍是籠罩前僅的不確定因素之一。在美國眾議院裴洛西出訪台灣後，中方在台灣周圍進行數日大動作軍演。

歐洲方面，英國央行今如預期升息 2 碼（50 個基點），創 1995 年來最大升息幅度，基準利率來到 1.75%。決策官員並表示，未來如果有必要，將繼續強力升息。

英國央行官員預估英國經濟從第四季起將步入衰退且延續到明年，為金融風暴以來最長，經濟規程長料將萎縮約 2.1%。另外由於能源價格飆漲，央國央行上修通膨預測，估到 10 月將達 13.3% 高峰，而且在明年底前都將維持在高位。

最近數周美國公債市場劇烈波動，但有一個趨勢似乎不動，那就是隨著對經濟衰退的恐懼，蓋過對通膨的焦慮，殖利率曲線倒掛勢頭持續加深。美國 10 年期公債殖利率昨突破 2.8% 後徘徊在 2.741% 附近。

經濟數據方面，美國勞工部今公布最新失業金數據，上周初領失業金人數報 26 萬人，較前次修正後的 25.4 萬增加 6,000 人，略低於市場預期的 25.9 萬人，接近去年 11 月以來新高，透露出就業市場持續放緩。

另外，美國周五（5 日）將公布 7 月非農就業報告，預估新增非農就業人數為 25 萬人，前值為 37.2 萬，失業率持平在 3.6%。

能源方面，國際油價在 6 個月低點徘徊，先前美國原油庫意外成長，扭轉油價在石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）公布史上最小增產幅度後的漲勢。

截至台北時間周四（4 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

阿里巴巴 (BABA-US) 早盤上漲 3.96%，至每股 99.51 美元

中國電子商務巨擘阿里巴巴盤前公布 2023 會計年度第一季財報報，儘管在中國新冠疫情封鎖的負面影響下，但該公司仍繳出不錯的成績單，營收報人民幣 2,055.5 億元，優於分析師預估的 2,031.9 億元，年增持平，每股獲利報 11.73 元，優於預期的 10.39 元，年減 29%，淨利報 227.3 億元，優於預期的 187.2 億元。

Lordstown(RIDE-US) 早盤上漲 15.35%，至每股 3.38 美元

鴻海 (2317-TW) 隊友 Lordstown Motors 盤前公布 2022 會計年度第二季財報，受惠向鴻海出售包括俄亥俄州的組裝廠的部分資產，首次出現單季獲利，淨利報 6,370 萬美元，去年同期為虧損 1.082 億美元。

禮來 (LLY-US) 早盤下跌 2.63%，至每股 305.58 美元

製藥公司禮來（Eli Lilly）盤前公布的最新財報表現遜於預期，第二季總營收報 64.9 億美元、每股獲利報 1.25 美元，皆不及分析師預估的 68.5 億與 1.71 美元。

與此同時，禮來也下調全年財測，預估年營收介於 288 億美元至 293 億美元，按一般通用準則（GAAP）下的全年每股獲利介在 6.96 美元至 7.11 美元，此前為 7.30 美元至 7.45 美元；按非一般通用準則（non-GAAP）則為 7.90 美元至 8.05 美元，此前為 8.15 美元至 8.30 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 26 萬，預期 25.9 萬，前值 25.4 萬

美國上周續領失業金人數報 141.6 萬，預期 137.0 萬，前值 136.8 萬

美國 6 月貿易收支報 - 796 億美元，預期 - 801 億美元，前值 - 849 億美元

華爾街分析：

資產管理公司 Amundi 股票主管 Kasper Elmgreen 表示，隨著燃料價格飆升和企業難以招聘員工，認為幾十年的高通膨只是暫時現象的幻想現在已經徹底破滅。他認為恢復物價穩定需要付出相當多的努力，市場低估通膨影響，此外經濟放緩對企業的影響可能會在第三、第四季出現。

Richard Bernstein Advisors 的副投資長 Dan Suzuki 表示，經濟和市場正在進行激烈的拉鋸戰，有一種說法是，合理的成長將支持持續的通膨壓力，讓 Fed 繼續升息，另一種說法是，經濟成長放緩將緩解通膨，讓 Fed 停止升息。

富國銀行駐香港的亞太銀行和資本市場主管 David Ratliff 認為市場將繼續震蕩，投資人紛紛開始解讀本輪 Fed 的收緊政策步伐。