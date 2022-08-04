應對通膨飆升 英國央行升息50基點 為27年來最大幅度

英格蘭銀行周四 (4 日) 將利率調升 50 個基點，這是自 1995 年以來的最大單次升息，以試圖控制失控的通膨。

這連續第 6 次升息將借款成本推高至 1.75%，同時也是 1997 年英國央行獨立於英國政府之後首次升息半個百分點。

貨幣政策委員會 (MPC) 以 8-1 的多數票通過歷史性半個百分點的升息幅度，並指出自 5 月上次會議以來，英國和歐洲其他地區的通膨壓力不斷上升。

MPC 在聲明中表示，「這絕大程度反映出 5 月以來批發天然氣價格幾乎翻了一倍的現況，這是由於俄羅斯限制對歐洲的天然氣供應以及未來可能進一步限制的風險。」「隨著這對零售能源價格的影響，它將加劇英國家庭實際收入的下降，並在短期內進一步推升英國的 CPI 通膨。」

英國能源監管機構 Ofgem 自 4 月起將能源價格上限提高 54%，以應對飆升的全球成本，但預計 10 月的漲幅將更大，預計每年家庭能源帳單將超過 3600 英鎊 (4396 美元)。

英國央行現在預計總體通膨率將在 10 月達到 13.3% 的高點，並在 2023 年大部分時間裡保持偏高水平，然後在 2025 年降至 2% 的目標。

由於食品和能源價格繼續飆升，加深了該國歷史性的生活成本危機。英國 6 月通膨率創下 9.4% 的 40 年新高，市場普遍已提前消化 8 月會議採取更為激進升息預期。

英格蘭銀行行長貝利 (Andrew Bailey) 上個月誓言將通膨率恢復至 2% 目標，「沒有假設或但書」。

分析師一直熱衷於評估該行的措辭，特別是其先前對通膨採取「強力」行動的承諾，而 MPC 會在周四的報告中仍保留了這個措辭。