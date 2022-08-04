家庭債務太過沉重 南韓央行可能回歸升息1碼傳統

南韓是今年最積極升息的亞洲國家之一，但在利率緊縮打擊民間消費並加重家庭債務負擔之後，南韓央行總裁李昌鏞對繼續激進升息的看法轉趨保守，暗示接下來可能回歸一次升 1 碼 (25 個基點) 的做法。

南韓央行 7 月一口氣升 2 碼，但考量到國內家庭負債處於歷史高點，加上經濟展望逐漸烏雲密布，諸多風險升高之下，南韓央行很可能回歸升息 1 碼的作法。

南韓家庭的債務所得比去年底為 171.1%，在全世界數一數二高，大部分的債務來自購屋。由於央行升息引導房貸利率上揚，一般民眾的債務所得比將只增不減。

Meritz 證券分析師 Yoon Yeo-sam 說，借貸成本高到一個地步，將引爆房地產修正，而房地產是南韓「資產王者」，房市不景氣對經濟的影響，將大過股市或債市的暴跌。

南韓家庭負債比在全球高居前幾名，南韓央行可能難以繼續激進升息。(圖: AFP)

統計顯示，南韓家庭在利變型貸款中的占比已升到 77.7%，為 2014 年以來最高，代表愈來愈多南韓人的償付金額正在增加，如同前一波在 2017-2018 年的緊縮循環。

因此央行和財政部最近聯手推出超過 4000 億韓元 (3.05 億美元) 的資金，希望把該占比降到 73%。

民間銀行也日益關注信用風險，並開始縮減放款。南韓央行上個月發布的調查顯示，銀行業預估本季的家庭信用風險將回升到疫情爆發前的水準。

李昌鏞雖然多次強調抗擊通膨是優先要務，但也關注升息對低收入家庭造成的衝擊，因為這是最容易面臨銀行「雨天收傘」考驗的一群人。

韓國開發研究院 (KDI) 研究員 Kim Mee-roo 說，利率升高、加上政府對借貸利率門檻設上限，代表很大一部分的低收入和低信用評分家庭將更難以取得融資。假如銀行拒絕展延，他們別無選擇只能向地下錢莊借錢，信用風險將會因此蔓延開來。

升息也會影響民間消費意願。南韓央行預估，每升息 1 碼，全國利息支出就會增加 3.3 照韓元，加上通膨侵蝕實質消費力，都會影響消費信心，進而動搖經濟動能的支柱。