出口警訊 南韓半導體庫存激增近80%

在三星電子和 SK 海力士示警下半年晶片需求降溫之際，南韓半導體庫存 6 月激增近 80%，寫下逾六年來最大增幅，加劇投資人對出口前景的擔憂。

南韓統計廳周五（29 日）表示，6 月全國晶片庫存較去年同期驟增 79.8%，增幅大於 5 月的 53.8%，並寫下 2016 年 4 月以來最大增幅。與此同時，生產和出貨量均放緩，顯示半導體這個南韓最賺錢產業的景氣正在降溫。

在南韓央行正處於緊縮貨幣周期之際，最新晶片庫存數據給經濟前景蒙上陰影。2016 年 4 月，晶片庫存暴增 104.1%，南韓出口也降至兩年低點。

全球兩大記憶晶片製造商三星和 SK 海力士均警告未來銷售可能下滑，在通膨飆升促使全球央行緊縮貨幣政策之際，這增添人們對全球經濟放緩的擔憂。

三星周四表示，下半年行動設備、個人電腦（PC）記憶體晶片需求將減弱，但伺服器記憶體晶片的需求將保持穩定。

SK 海力士周三也預料，下半年 PC 和智慧手機的出貨量將不如原先預期，這些產品均採用記憶晶片；由於客戶去化庫存，資料中心客戶的伺服器晶片需求也可能下降。

SK 海力士預估下半年伺服器晶片需求下滑，對其是一大打擊，原因是伺服器晶片是記憶晶片需求僅存亮點。

最近幾周，這兩大科技業大咖的股價仍走高，因為投資人押注三星與 SK 海力士將削減資本支出，最終將減少供應。