南韓7月出口增幅擴大 半導體僅成長2.1%

南韓 7 月出口增幅擴大，攀升 9.4%，凸顯在能源漲價、利率上升及中國封控措施等多重壓力下，全球經濟仍具韌性，但半導體出口僅成長 2.1%，顯示國際供應鏈重組的跡象。

南韓政府周一（1 日）公布的數據顯示，7 月出口額較去年同期成長 9.4% 至 607 億美元，增幅遠大於前月的 5.2%，並符合經濟學家原估。

數據顯示，南韓最大單一收入來源半導體出口，僅小幅增長 2.1%，其中對中國的出口下滑 2.5%，但對美國的出口飆升 14.6%，且史上首度突破 100 億美元大關。

這可能顯示國際供應鏈重組，原因是中國堅守嚴格「清零」政策，而美國試圖拉近與盟友的距離，以確保零件和生產安全。

韓國產業經貿研究院（KIET）分析師 Cho Chuel 說：「很多經由過中國進入美國的產品，現在直接進入美國。今年，封鎖令削弱中國作為製造業重鎮的角色，而在美國的投資活動正在吸引出口。」

HI Investment and Securities 首席經濟學家 Park Sang-hyun 則表示，人們擔心出口會快速下滑，但高出口價格和美國需求強勁，出口延續成長走勢。

Park Sang-hyun 說：「不過，撇開美國的需求不談，歐洲前景似乎不樂觀，中國經濟復甦力道也沒預期那麼強勁，這將使出口成長暫時維持在個位數水準。」

南韓貿易數據是全球經濟活動領先指標，因為其製造商廣泛分布於供應鏈中。人們對全球經濟前景的擔憂不斷加重南韓出口商的壓力，包括全球最大記憶晶片製造商三星電子。