世界局勢惡化 傳奇投資人吉姆羅傑斯談今後布局

世界局勢惡化，投資市場在地緣政治風險、通貨膨脹和日本前首相安倍晉三遇襲身亡等影響之下，未來又該如何布局及因應? 傳奇投資人吉姆羅傑斯 (Jim Rogers) 日前接受《日本經濟新聞》專訪時提出見解。

吉姆羅傑斯針對世界經濟和市場現狀表示，特別是在美國，過去 30 年都未發生重大問題，但目前通貨膨脹加劇、利率持續上升，全球都開始出現問題，且全世界的悲觀看法都在增強當中。

不過他也認為世界遲早會轉向樂觀，然後迎來可觀的上漲，烏克蘭問題如果得到解決，原油和小麥價格也將下跌。然後央行態度將轉為「沒有問題，不需擔憂」，把資金注入市場，接著市場將傳來歡呼聲。

不過這種上漲，可能是最後的上漲，各個國家和地區的政府背負過度債務，且接下來在迎來上漲之後，將招致巨大的泡沫崩潰，然後迎來顯而易見的熊市。

吉姆羅傑斯告訴日經記者，他認為熊市裡、即使是牛市的最後階段，也該持有行情將向上攀升的資產。像是央行注入資金的狀況下，就該投資商品、稻米、小麥、銅和原油，都是保護自身資產的方法。

而在美元方面，吉姆羅傑斯表示，美國是巨大債務國，狀況比日本更糟，每天都在惡化。但吉姆羅傑斯也強調，他持有大量美元，理由是當發生問題時，美元會成為避難所，且在行情環境惡化時，美元匯率將會走揚。但他也認為該賣出美元，理由是美國屬於債務國，可是美元已被高估，他無法判斷資金該投向何處，原因是沒有比美元更強勢的貨幣，他也仍在尋找美元今後的競爭對手。

此外，吉姆羅傑斯雖然認為從經濟規模來看，人民幣是符合邏輯的選項，可是問題是欠缺可兌換性。

話題轉到安倍晉三的經濟政策，吉姆羅傑斯雖然一向對「安倍經濟學」批評再三，不過他也認為這完全不是安倍晉三遭到殺害的理由。

在日元匯率問題方面，吉姆羅傑斯表示，日元兌美元、就算日元貶至 360 也是有可能。他認為這種情況雖然不會立即發生，但目前狀況如果持續下去，就有出現的可能。