〈台幣〉軍演干擾股匯市 狹幅整理再貶破30元

美國聯準會官員堅定升息立場，帶動美元持續反彈，台北股匯今 (4) 日連袂走弱，新台幣兌美元連續第 4 天測試 30 元大關，最低來到 30.02 元，呈現狹幅整理，台股一度挫逾百點，摜破月線支撐。

外資近來偏向匯出資金避風頭，使得新台幣屢次貶破 30 元整數關卡，但在出口商攜手央行拋匯力撐下，強勢將匯價拉升至 29 字頭，昨天終止連三貶，以 29.99 元作收。新台幣今天陷入狹幅整理走勢，最低來到 30.02 元，貶值 3 分，待觀察下午央行是否會進一步進場調節。

美元指數周三回升至 106 一周高點，多位 Fed 官員示意將團結一致，把利率拉高至足以抑制 40 年來最嚴重通膨的水準，堅定繼續升息路線，市場分析師認為，周五即將揭曉的非農就業數據，應有助於為美元奠定基調。

觀察主要貨幣對美元表現，日圓歷經昨天重貶後，今天小幅升值 0.05%，人民幣、新加坡幣同步走揚，韓元則貶值 0.13%，新台幣貶 0.07%。

美股周三止跌反彈，而台股受到中方軍演影響震盪走跌，最低來到 14672 點，下跌超過百點，失守月線，權值股普遍走弱，不過，台積電跌勢逐漸收斂，聯發科、聯電等電子股也力守盤上，帶動大盤跌幅縮小，力守 14700 點。