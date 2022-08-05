〈紐約匯市〉等待非農報告 美元下滑 加幣在G10墊底

美元兌主要貨幣周四 (4 日) 悉數走軟，來自美國聯準會 (Fed) 官員鷹派言論的支撐減弱，投資人把焦點轉向周五將公布的 7 月非農就業報告。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.704% 至 105.72。

英國央行 (BOE) 周四升息 2 碼 (50 個基點)，是 27 年來最猛緊縮力道，英鎊升值 0.19% 至 1.2166 美元。

歐元攀高 0.79% 至 1.0244 美元，日元勁揚 0.76% 至 132.83 日元。

Monex USA 交易部門主任 Juan Perez 說，現在整個市場認為貨幣緊縮是已知事實，就算未來幾個月經濟不景氣，都將是短暫的。

美元在疲軟的失業金數據公布之後，保持貶勢。不過市場仍預期 7 月非農新增就業強勁，進而支持 Fed 繼續升息和對抗通膨。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周四成為最新一個鷹派發言的官員，她表示，Fed 要抗擊通膨，應該把利率升到 4% 以上，而且直到明年上半年結束以前，都要繼續升息。

這番談話呼應周三兩位同僚的言論，即舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 和明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari)。

路透周四公布的調查顯示，美元升勢還沒觸頂，即使 DXY 7 月曾漲至 20 年高點，70% 受訪者認為還有上漲空間。

貨幣市場預期 Fed 9 月比較可能升息 2 碼 (50 個基點)，預測升 3 碼的機率約 44%。

受到國際油價下跌拖累。加幣成為 G10 貨幣兌美元周四唯一下滑的例子。原油是加拿大重要出口項目，西德州原油期貨周四收低 2.3% 至每桶 88.54 美元，跌回俄國侵烏以前的低點。

截至周四 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：