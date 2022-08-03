天橋資本：熊市谷底已過 比特幣4萬美元是公允價格

在對沖基金三箭資本、加密貨幣貸款商 Celsius，以及美國加密貨幣經紀商 Voyager 破產後，天橋資本 (SkyBridge Capital) 創始人兼管理合夥人 Anthony Scaramucci 認為，加密貨幣熊市已度過最糟糕時期。

根據 CoinDesk 數據，比特幣周二 (2 日) 仍較 11 月峰值下跌 66% 至約莫 23207 美元。

Scaramucci 說：「我們認為，系統的槓桿作用已經熄火，比特幣仍有可能下跌，但我認為不會跌破本周期觸及的低點，即 17500 美元左右。」

「我們基於採用程度、錢包規模、用例量、錢包成長率的公允市場價值指標，我們認為比特幣目前的公允市價約為 4 萬美元。」他補充，以太幣的公允市場價值約莫 2800 美元。

Scaramucci 表示，「目前我們處於淨買入的邊緣，越來越多現金流入我們的基金，我們是這兩種資產的淨買家，因為我們認為這兩種貨幣從根本上被低估並且在技術上超賣。」

儘管如此，考慮到宏觀經濟的不確定性，他預計比特幣價格不會直線上漲。

Scaramucci 說：「我要再次說，這些都是波動資產，我認為現在的問題是，大家必須要花 4 至 5 年的時間觀察這些資產。」

然而，Scaramucci 表示，天橋資本的 Legion Strategies 基金仍暫停提領。在摩根士丹利對該基金提出賣出建議後，該公司採取行動保持基金的配置不變，其中約 20% 用於私人投資。

Scaramucci 強調基金有信託義務，「我們所有客戶和我都不能讓私人投資太高，在確保基金配置適當公平和平衡之前，我不能讓所有人立即撤資。」

根據 Scaramucci ，該基金約有 18% 用於與加密相關的投資，包括比特幣和對加密交易所 FTX 等公司的私人投資。

該基金正在出售部分私人投資。「一旦我們自該投資獲得流動現金，們就會讓任何想退出的人退出。」

經濟方面，Scaramucci 重申其觀點，即當前居 40 年高點的通膨將很快冷卻，「我認為，今年下半年大眾將感到訝異，因為消費已經放緩。經濟可能會有一些陰霾，但不會深度衰退，因為大眾有大量儲蓄，且現在職缺量比求職人數還多。」