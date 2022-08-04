〈財報〉MLCC大廠太陽誘電財報難看 股價大跌

日本生產 MLCC 大廠太陽誘電 (Taiyo Yuden)(6976-JP) 周三 (3 日) 盤後公布，2022 年度 (至 2023 年 3 月) 第 1 季的合併營業利益年減 13.2% 至 131 億日元，股價周四 (4 日) 早盤重挫。

於截稿前，太陽誘電股價在日本時間週四 (4 日) 上午 11:18 時，暫報每股 4440 日元，較前一個交易日下跌 5.53% 或 260 日元。

基於日本會計準則的 2022 年度第 1 季合併財報關鍵數據：

營收報年減 2.5% 至 817 億日元。

營業利益報年減 13.2% 至 131 億日元。

經常利益報年增 13.4% 至 172 億日元。

歸屬公司股東純益報年減 5.6% 至 122 億日元。

依產品分類的營收表現關鍵數據：

包含 MLCC 在內的電容器產品報年增 2.6% 至 545 億日元。

電感元件報年增 3.2% 至 117 億日元。

複合裝置報年減 34.5% 至 91 億日元。

其他 (含鋁電解電容器、蓄電裝置等) 報年增 18.7% 至 62 億日元。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年增 10.1% 至 3850 億日元。

營業利益預測年增 2.6% 至 700 億日元。

經常利益預測年減 4.4% 至 690 億日元。

歸屬公司股東純益預測年減 11.7% 至 480 億日圓。

所有財測數據都維持原先預測不變，和 2022 年 5 月 10 日公布的數字相同。

受到中國清零政策及其他國家的封城等影響，太陽誘電財年第 1 季的業績表現不佳。摩根士丹利 MUFG 證券周三 (3 日) 將太陽誘電股票的目標價，從每股 5300 日元調降至每股 4900 日元；該證券公司的分析師們在周三公布的一份報告中提到，由於電腦 PC 和中國智慧型手機等需求減少，對太陽誘電業績的期待下降，認為短期內的股價下滑難以避免。